La Coalition maritime canadienne accueille Debbie Murray à titre de présidente-directrice Générale

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - La Coalition maritime canadienne (« CMC ») est heureuse d'annoncer la nomination de Debbie Murray à titre de présidente-directrice générale (« PDG »). Leader chevronnée en affaires publiques, Mme Murray possède une solide expertise ainsi qu'une excellente connaissance du secteur maritime. Forte d'une vaste expérience des enjeux liés à l'accès aux marchés, à l'élaboration de politiques publiques dans des secteurs hautement réglementés à l'échelle mondiale ainsi qu'aux relations gouvernementales et parlementaires canadiennes, elle mettra son expertise au service de la CMC afin de collaborer efficacement les intervenants et de défendre les intérêts des employeurs et des opérateurs maritimes du secteur privé au Canada.

À un moment où le Canada cherche à renforcer ses chaînes d'approvisionnement, à élargir son accès aux marchés mondiaux et à diversifier ses échanges commerciaux, Mme Murray dirigera les efforts de la CMC afin de faire avancer des politiques pragmatiques et axées sur des solutions qui soutiennent un secteur maritime fort et concurrentiel tout en contribuant à la croissance économique à long terme.

« Je suis honorée et enthousiaste de me joindre à la Coalition maritime canadienne à un moment aussi déterminant pour le secteur canadien du transport maritime, a déclaré Debbie Murray. Les employeurs et les opérateurs maritimes du secteur privé jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, le maintien des emplois et la facilitation du commerce. J'ai hâte de collaborer avec nos membres et nos partenaires partout au pays afin de promouvoir des politiques qui renforceront la compétitivité de nos ports, diversifieront les occasions commerciales du Canada et favoriseront une croissance économique durable. »

« Debbie est un choix exceptionnel pour diriger la Coalition maritime canadienne, a déclaré Rob Mackay-Dunn, vice-président, Affaires gouvernementales et publiques, de la British Columbia Maritime Employers Association. Elle apporte une solide expérience en affaires publiques, une grande expertise en matière de politiques publiques ainsi qu'une connaissance approfondie du secteur maritime. Debbie comprend l'importance stratégique du transport maritime pour l'économie canadienne, et nous sommes heureux de l'accueillir alors que la CMC continue de renforcer sa voix à l'échelle nationale au nom des employeurs et des opérateurs du secteur privé. »

« La nomination de Debbie marque une étape importante et prometteuse pour la Coalition maritime canadienne, a déclaré Richard Moore, président-directeur général de la Halifax Employers Association. Sa capacité reconnue à diriger des dossiers stratégiques complexes, à établir des relations de confiance et à représenter efficacement les intérêts de l'industrie auprès des gouvernements sera un atout important pour l'organisation et ses membres. Nous sommes convaincus qu'elle contribuera à faire de la CMC un porte-parole national fort en faveur d'un secteur maritime plus résilient, plus concurrentiel et tourné vers la croissance. »

Mme Murray compte plus de 20 ans d'expérience à des postes de haute direction dans les domaines des politiques publiques, des affaires réglementaires, de la gouvernance, des communications, de la représentation d'intérêts et des relations avec les intervenants. Elle se joint à la CMC après avoir occupé le poste de vice-présidente, Affaires gouvernementales et de l'industrie, à l'Association des administrations portuaires canadiennes, où elle a occupé, pendant près de dix ans, divers postes de haute direction en politiques publiques et en affaires réglementaires. Au cours de sa carrière, elle a acquis une expertise approfondie en transport maritime, en chaînes d'approvisionnement, en commerce, en développement durable, en infrastructures, en innovation, en politiques relatives à la main-d'œuvre et en relations avec les intervenants. Elle a également occupé des postes de direction en politiques publiques et en affaires réglementaires à l'Association des armateurs canadiens, à Médicaments novateurs Canada, à Universités Canada ainsi qu'au Conference Board du Canada.

À propos de la Coalition maritime canadienne:

La Coalition maritime canadienne (CMC) représente près de 100 employeurs et opérateurs maritimes du secteur privé d'un océan à l'autre et à travers le Saint-Laurent, transportant quotidiennement des marchandises d'une valeur de plus de 790 millions $. Plus de 213 000 emplois dans 14 ports canadiens, répartis dans cinq provinces, dépendent des activités des membres de la Coalition.

Nos membres contribuent directement au PIB national à hauteur de 4,3 milliards $ par an et à la production économique à hauteur de 8,5 milliards $. Ils jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les produits importés essentiels parviennent aux Canadiens et à ce que les exportations canadiennes cruciales soient acheminées dans le monde entier.

La Coalition maritime canadienne est un partenariat de collaboration entre la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA), la Maritime Employers Association (MEA), la Halifax Employers Association (HEA) et la Port of Saint John Employers Association (PSJEA).

Nous soutenons les opérateurs maritimes du secteur privé en menant des activités de sensibilisation et en préconisant des solutions communes en matière de politique publique telles que la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, les progrès en matière de données et de technologie, les investissements dans les infrastructures commerciales et la compétitivité des ports.

SOURCE Coalition maritime canadienne

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