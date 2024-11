MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Coalition de Résistance pour l'Unité Étudiante Syndicale (CRUES) a récemment tenu un congrès au Cégep de Sherbrooke les 19 et 20 octobre, où des délégations d'associations étudiantes du Québec se sont réunis pour discuter et débattre des enjeux sociaux et économiques qui touchent la population étudiante ici au Québec. Après un long débat, les membres de la CRUES ont changé la campagne principale pour se concentrer sur la libération de la Palestine avec l'objectif principal d'amener les institutions, les entreprises, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial à rompre tous les liens avec Israël.

La première étape de cette campagne est une grève de deux jours, les 21 et 22 novembre. Des associations étudiantes de l'UQAM, de l'UQAR, du Collège de Maisonneuve, de l'Université de Montréal, de l'Université Concordia, du Cégep Lionel Groulx, entre autres, ont voté la grève pour un total de plus de 45 000 personnes et d'autres associations vont se joindre dans les prochains jours. La CRUES aimerait également souligner que parmi les institutions mentionnées plus haut, Concordia et McGill sont les plus répressives politiquement envers les groupes pro-palestiniens et la CRUES dénonce l'abus des procédures internes de ces universités pour interdire à la population étudiante activiste pro-palestinienne l'accès à leur propre campus1-2.

La campagne comprendra également une manifestation le 22 novembre à 16h30, qui débutera à la Place Émilie-Gamelin à Montréal, rassemblant les personnes étudiantes et sympathisantes de la communauté dans une puissante démonstration publique de solidarité. Cette manifestation s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la population étudiante pour appeler au désinvestissement et à la défense des droits de l'homme, soulignant l'influence des associations étudiantes du Québec afin d'adresser les problèmes mondiaux au sein des sphères académiques et gouvernementales.



La CRUES est une organisation syndicale qui regroupe des associations étudiantes locales aux niveaux régional et à l'échelle du soi-disant Québec, pour un total de 35 000 membres avec 12 associations membres. Notre site web est www.crues.org et notre instagram @la_crues.

Pour des questions en français concernant ce communiqué de presse, contactez : Olivier - Rimouski, (581) 683-8976, Email: [email protected]