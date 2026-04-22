Un nouveau leadership émerge tandis que le Canada débat de la publicité pour les jeux de hasard en ligne, des sites illégaux et du renforcement des protections nationales des consommateurs

MONCTON, NB, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Coalition canadienne des loteries a annoncé aujourd'hui la nomination de Molly Cormier comme directrice générale, en vigueur le 30 mars 2026.

Molly Cormier rejoint la Coalition en provenance de Loto Atlantique, apportant une vaste expérience en relations publiques, en marketing et en engagement politique dans le secteur du jeu réglementé au Canada. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements et les organismes de réglementation sur le jeu responsable et la protection des consommateurs, et a auparavant travaillé pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Son parcours de journaliste éclaire davantage son travail à l'intersection de la réglementation, des politiques publiques et de la reddition de comptes publique. Molly Cormier dirigera le travail de la Coalition canadienne des loteries avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les acteurs de l'industrie tandis que le Canada répond à la croissance rapide des jeux d'argent en ligne et aux défis politiques qui en découlent.

Depuis la légalisation des paris sportifs en ligne sur événement unique au Canada en août 2021, et leur accélération due au lancement par l'Ontario d'un modèle de jeu en ligne ouvert en avril 2022, tous les Canadiens ont vu une forte augmentation de la publicité pour les jeux de hasard, particulièrement dans les programmes de sport en direct, dans les lieux sportifs et les centres de divertissement locaux, ainsi que sur les médias numériques. Ce changement rapide, combiné à la propagation continue de sites de jeux en ligne illégaux et non réglementés ciblant les Canadiens avec des publicités trompeuses et acceptant des paris en argent réel, est le défi politique qui a poussé les sociétés provinciales de loterie à former la Coalition canadienne des loteries en 2021. Établies il y a des décennies par leurs gouvernements provinciaux respectifs, ces sociétés de loterie ont un objectif social au cœur de leurs mandats : prioriser la prévention des préjudices liés au jeu tout en générant des revenus qui financent les services publics essentiels et les priorités communautaires.

« Molly apporte l'expérience, le leadership et le jugement dont la Coalition a besoin tandis que les gouvernements et les organismes de réglementation font face aux défis croissants liés à la publicité des jeux de hasard et à la protection des consommateurs », a déclaré Dallas McCready, président-directeur général de Loto Atlantique et membre du conseil d'administration de la Coalition canadienne des loteries. « Elle comprend l'urgence de soutenir le jeu responsable chez les joueurs, surtout face à des lacunes évidentes dans la loi fédérale et son application. »

La Coalition canadienne des loteries est une alliance pancanadienne de sociétés provinciales de loterie (Loto Atlantique, Loto-Québec, la Société manitobaine des alcools et des loteries, et la Société des loteries de la Colombie-Britannique) qui détiennent le pouvoir de gérer et d'exploiter les jeux d'argent dans leurs provinces respectives. Le mandat de la Coalition est de collaborer afin de faire progresser un marché du jeu au Canada où le jeu responsable chez les joueurs est priorisée et protégée par des lois strictes et applicables; où le jeu légal se distingue clairement des offres illégales et non réglementées; et où les loteries réglementées au niveau provincial continuent d'apporter des bénéfices sociaux et économiques aux communautés dans tout le pays.

« Je suis heureux de me joindre à la Coalition à un moment où le besoin d'une politique nationale claire et coordonnée pour protéger le jeu responsable chez les joueurs, surtout les jeunes Canadiens, n'a jamais été aussi grand », a déclaré Molly Cormier. « Mes priorités seront de combler les lacunes dans la législation et la réglementation fédérales concernant la promotion et la publicité des jeux d'argent en ligne, en particulier les paris sportifs; de répondre à la prolifération continue de sites illégaux de jeux en ligne au Canada; et de renforcer la collaboration avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les parties prenantes de l'industrie. Les Canadiens devraient pouvoir distinguer clairement les options de jeu légales et responsables des sites à l'étranger qui opèrent en dehors des lois canadiennes et provinciales ainsi que des mécanismes de protections du public. »

La Coalition continuera de défendre des approches politiques qui placent le jeu responsable, la protection des consommateurs et l'intégrité réglementaire au premier plan, ce qui inclut le soutien au projet de loi S-211, Loi concernant un cadre national sur la publicité sur les paris sportifs, actuellement en passage au Parlement. Le nouveau projet de loi constitue une première étape importante qui vise à établir un cadre national pour la publicité des paris sportifs et aiderait à créer des mesures de protection nationales plus claires pour la promotion et la publicité des jeux d'argent en ligne partout au Canada.

La Coalition considère également la décision du tribunal du Manitoba en 2025 contre Bodog comme une avancée importante dans son mandat. La Cour du Banc du Roi du Manitoba a conclu que Bodog n'avait aucune autorité juridique pour offrir ou faire de la publicité pour des produits et des services de jeux de hasard en ligne au Manitoba, ce qui constitue une victoire importante pour la protection des consommateurs, l'application de la loi et l'intégrité du système canadien réglementé au niveau provincial. Le raisonnement derrière la décision de la Cour au Manitoba s'appliquerait à toutes les juridictions de la Coalition.

Personne-ressource pour les médias

Molly Cormier, Coalition canadienne des loteries

[email protected]

SOURCE Coalition Canadienne des Loteries