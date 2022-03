La CNESST remporte le prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Allié

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière d'annoncer qu'elle est lauréate dans la catégorie Allié du prix Égalité Thérèse-Casgrain, un prix qui met ainsi en évidence sa proactivité et son dynamisme dans la mise en œuvre, depuis 25 ans, de la Loi sur l'équité salariale au bénéfice des travailleuses.

Le dynamisme de la CNESST se reflète dans ses formations, ses webinaires personnalisés et sans frais, ses campagnes de sensibilisation originales pour informer les personnes salariées et, de façon générale, dans toutes ses actions pour rejoindre les milieux de travail. La formation offerte dans des programmes d'études menant à des emplois à prédominance féminine généralement non syndiqués fait d'ailleurs la fierté de la CNESST. Ses actions rejoignent plus de 35 000 employeurs au Québec.

En somme, la CNESST s'est bâti une expertise unique, ce qui lui permet d'offrir un soutien de première ligne, un service d'assistance spécialisée et de multiples outils, dont un logiciel clés en main pour les employeurs, qui leur permet de réaliser des travaux d'équité salariale. Il peut également être utilisé comme outil de gestion de la rémunération.

À propos du prix

Créé en 2007, le prix Égalité Thérèse-Casgrain est la principale distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. En 2015, pour souligner le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, madame Thérèse Casgrain.

Ce prix vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait.

La catégorie Allié permet de reconnaître la valeur des gestes concrets d'individus ou d'organisations dont la mission n'est pas spécifiquement liée à la condition féminine.

Citations

« Je félicite la CNESST pour ce prix! Elle a développé une expertise dans un nouveau domaine du droit, situé au confluent des droits de la personne et des relations du travail. Cette expertise est en outre reconnue sur la scène internationale, et le Québec est devenu un modèle en matière d'équité salariale grâce à elle. Bravo! »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous recevons ce prix avec fierté et humilité. Nous le partageons avec toutes les équipes de la CNESST, particulièrement celles de la Vice-présidence à l'équité salariale, qui innovent sans relâche afin que des générations de femmes puissent bénéficier des bienfaits de la Loi sur l'équité salariale et que d'autres continuent d'en bénéficier. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée unique en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Visitez notre nouveau site Web au cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail