La CNESST lance sa nouvelle campagne publicitaire auprès des jeunes

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les jeunes sont une clientèle prioritaire pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Dans un souci de favoriser le développement d'une culture de prévention durable au sein de la société québécoise, il est essentiel de sensibiliser les jeunes à leurs droits et obligations en matière de travail et de les outiller tout au long de leur parcours scolaire et de leur intégration au marché du travail.

À cet effet, la CNESST met en œuvre de nombreuses actions de sensibilisation et d'information annuellement. Elle lancera d'ailleurs dès le lundi 30 mai sa plus récente campagne publicitaire destinée aux jeunes et à leurs employeurs. Elle sera diffusée jusqu'au 26 juin, et du 5 au 18 décembre. Elle est basée sur la thématique qu'au travail, poser des questions n'a jamais fait mal à personne. C'est même l'inverse.

Elle vise d'une part à inciter les employeurs à créer un climat favorable aux échanges avec leurs jeunes travailleuses et travailleurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi et, d'autre part, à rappeler leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail. En effet, les employeurs, ou leurs représentants, doivent entre autres informer les jeunes à l'emploi des risques présents dans le milieu de travail ainsi qu'offrir une formation et une supervision adéquates afin qu'ils réalisent leurs tâches en toute sécurité.

Avec cette campagne, la CNESST tient à informer les jeunes travailleuses et travailleurs de leurs droits et obligations en plus de les encourager à participer à l'identification des risques dans leur milieu de travail. L'organisation cherche aussi à les encourager à faire part à leur employeur de leurs observations, de leurs doutes, de leurs questionnements ou de leurs suggestions en matière de santé et de sécurité.

Des messages ciblés seront diffusés à la radio numérique pour les jeunes, et à la radio traditionnelle, sur les marchés principaux du Québec, pour les employeurs. Ceux-ci seront accompagnés de placements Web et de publications sur les médias sociaux pour atteindre les jeunes de 15 à 24 ans.

Pour visionner la campagne à partir du 30 mai, cliquez ici

Plusieurs autres actions mises de l'avant par la CNESST

La campagne est un des outils de la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST, qui compte également d'autres actions tout aussi importantes, notamment :

le déploiement du programme Kinga, prévention jeunesse;

Créé avec la participation d'enseignantes et d'enseignants, il offre des activités pédagogiques clés en main pour sensibiliser les jeunes du primaire et du secondaire à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité. Il contribue au développement des connaissances et des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.

la création de l'Escouade prévention jeunesse;

Dès l'automne 2022, cette escouade visitera des établissements d'enseignement secondaire pour sensibiliser et outiller les jeunes inscrits au Parcours de formation axée sur l'emploi.

le retour du concours vidéo jeunesse.

Ce concours invite les jeunes de 12 à 24 ans à réaliser une vidéo traitant de santé et sécurité du travail ou de normes du travail. Les jeunes peuvent soumettre une vidéo individuellement, en groupe ou dans le cadre d'un projet scolaire encadré par un enseignant ou une enseignante. Il est possible de visionner les vidéos gagnantes ici.

La CNESST a bonifié une autre de ses initiatives, soit son site Jeunes au travail, pour partager des outils et de l'information spécifique aux jeunes travailleuses et travailleurs. On y retrouve également plusieurs programmes éducatifs, diverses actions de promotion, dont des articles de blogue et des capsules vidéo de sensibilisation.

Jeunes travailleurs et travailleuses : des personnes à risque

Les jeunes sont particulièrement à risque d'être victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'abord parce qu'ils présentent une mobilité élevée en emploi. Les semaines suivant l'embauche sont celles où les travailleurs, tous âges confondus, sont le plus à risque de se blesser. Les jeunes, se retrouvant plus souvent dans une position de « nouvel employé », sont ainsi plus vulnérables. Ils sont ainsi moins familiers avec les méthodes et l'environnement de travail, tout comme avec les risques qu'ils comportent.

De plus, les emplois détenus par les jeunes travailleurs présentent plus souvent un cumul de risques, tels que des risques ergonomiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.), en plus de contraintes organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.).

Année après année, ce sont près de 30 jeunes Québécoises ou Québécois de 24 ans ou moins qui se blessent au travail chaque jour.

Citation

« La CNESST mise sur la sensibilisation et la prévention auprès des jeunes travailleuses et travailleurs. Pour ce faire, le volet éducatif de notre stratégie jeunesse vise à soutenir et à renforcer le développement de compétences personnelles et sociales ainsi qu'à transmettre des connaissances relatives à la santé et la sécurité du travail, aux normes du travail et à l'équité salariale. Quant au volet de l'emploi, il vise à amener les jeunes à mettre en application leurs apprentissages ainsi qu'à sensibiliser les employeurs aux obligations en matière de travail, à la réalité des jeunes travailleurs et travailleuses et aux conséquences des lésions professionnelles. Nous sommes très fiers de la réceptivité des actions que nous posons auprès d'eux. »

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail