La CNESST a émis 11 constats d'infraction à certains Dollarama pour le non-respect des consignes sanitaires

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a émis des constats d'infraction à certains Dollarama pour le non-respect des mesures sanitaires.

Neuf Dollarama des régions de la Gaspésie, de la Yamaska, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Valleyfield, du Saguenay et de la Capitale-Nationale sont visés et 11 constats d'infraction sont émis. Depuis le 13 mars 2020, 68 établissements de Dollarama ont été visités. À la suite de ces interventions, 124 avis de correction ont été émis.

Cette action s'inscrit dans la volonté de la CNESST de protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs et de mener des interventions intensives à la grandeur du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La CNESST poursuit son rôle de leader en matière de prévention depuis le début de la crise sanitaire et travaille au quotidien avec l'équipe de la Santé publique.

Déployés sur le terrain, les inspecteurs et les inspectrices de la CNESST s'assurent que les milieux de travail ont mis en place et appliquent les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité de toutes et de tous. À défaut, la CNESST exige la correction des situations dangereuses et émet des constats d'infraction aux délinquants.

Les employeurs, les travailleurs et les travailleuses ont une responsabilité partagée en matière de prévention. Chaque personne, est invitée à faire sa part et à s'engager dans la lutte contre la COVID-19.

Citations

« Le gouvernement veut lancer un message clair : les consignes sanitaires doivent être respectées par tous les milieux de travail pour endiguer la pandémie. Durant cette crise inédite, il ne faut ménager aucun effort. Dans tous les milieux de travail, petits et grands, il faut rester vigilants. Personne n'est au-dessus des lois. Il en va de la protection des personnes vulnérables et du bon fonctionnement de notre système de santé. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« La CNESST contribue au respect des mesures sanitaires en déployant ses inspecteurs et inspectrices sur le terrain aux quatre coins du Québec. Notre mandat est de protéger la santé et d'assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et travailleuses, ces citoyens du Québec. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

