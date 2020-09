La CMM se réjouit de l'aide financière de 1,2 G$ pour le transport en commun

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) accueille positivement l'aide financière supplémentaire de 800 M$ pour le transport en commun annoncée par le gouvernement du Québec aujourd'hui. Avec l'aide de 400 M$ déjà annoncée, c'est 1,2 milliard de dollars qui seront disponibles pour les sociétés de transport du Québec, dont une grande partie se situe sur le territoire de la CMM.

Cette aide financière contribuera à maintenir le service de transport en commun, dont de nombreux citoyens de la région métropolitaine dépendent. « L'aide financière annoncée aujourd'hui est une excellente nouvelle qui permettra à nos sociétés de transport de souffler un peu. Je remercie le gouvernement du Québec pour son écoute et sa collaboration dans ce dossier. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Rappelons que face à la pandémie de la COVID-19, le conseil de la CMM avait adopté une série de mesures pour la relance de la région métropolitaine, dont plusieurs ciblaient le transport en commun, lourdement affecté par cette dernière.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

