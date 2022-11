La CMM se dote d'une première politique en habitation

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté aujourd'hui la toute première Politique métropolitaine d'habitation, un outil stratégique visant à mobiliser et à coordonner les efforts des différents intervenants de l'habitation pour relever les défis complexes qui se posent dans un contexte de transformations démographiques et de crise climatique.

Articulée autour de trois grandes orientations, cette politique compte six objectifs dont le principal est d'assurer un financement suffisant et prévisible du logement social et communautaire. Misant sur une planification intégrée de l'habitation et de l'aménagement du territoire, elle vise également à favoriser une offre diversifiée et adaptée aux besoins évolutifs des ménages, de même qu'à renforcer la résilience des milieux de vie.

Pour atteindre ses différents objectifs, la politique propose une série d'actions, à commencer par l'intégration dans le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de cibles de logements sociaux et abordables déterminés en fonction des besoins et des particularités du milieu. Elle invite également les municipalités à optimiser leurs efforts pour développer du logement social, communautaire et abordable sur leur territoire à l'aide des leviers dont elles disposent ou encore en adoptant de nouvelles pratiques et des stratégies innovantes.

Afin d'appuyer les municipalités en ce sens -- particulièrement celles de petite et moyenne taille, la CMM mettra sur pied un programme d'accompagnement pour la densification réfléchie et la mixité sociale dans le cadre duquel des experts les aideront à identifier et à mettre en œuvre des stratégies d'habitation diverses et à développer des outils favorisant l'inclusion de logements sociaux et abordables. La CMM s'emploiera en outre à documenter et à analyser les besoins, les enjeux et les bonnes pratiques, et mettra en place des mécanismes visant une meilleure concertation des acteurs.

En parallèle, la CMM renforcera ses actions auprès des gouvernements pour assurer un financement adéquat des programmes ainsi que l'adoption de mesures et modifications d'ordre législatives permettant d'accroître les espaces disponibles et de favoriser le démarrage de nouveaux projets résidentiels.

Citations :

« La pénurie de logements et la crise d'abordabilité ont de graves conséquences sur la population du Grand Montréal. La Politique propose des actions qui favoriseront une plus grande abordabilité du logement et le développement de milieux de vie plus inclusifs et durables. Avec l'ajout de cibles de logements sociaux et abordables dans le PMAD, qui contient déjà des seuils minimaux de densité ayant fait leurs preuves, la CMM se positionnera comme une des régions métropolitaines les plus proactives pour assurer la mixité sociale dans ses milieux de vie », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Cette politique répond avec aplomb à une crise qui afflige nos familles depuis trop longtemps. Je suis fier que nous le fassions avec autant d'ambition et que nous nous donnions des outils pour favoriser l'abordabilité de l'habitation avec plusieurs idées innovantes. C'est donc l'une des suites logiques du Sommet de l'habitation que nous avions tenu, l'été dernier », a expliqué Stéphane Boyer, maire de Laval et vice-président du conseil.

« Depuis sa création, la CMM travaille à favoriser une plus grande cohérence des interventions en habitation, mais cette Politique constitue le premier exercice de planification consolidée entre ces deux importantes compétences que sont l'aménagement du territoire et l'habitation. Avec elle, la CMM élargit son rôle et invite les municipalités à redéfinir le leur pour résorber cette crise qui touche l'ensemble de la région et contribuer à bâtir un Grand Montréal plus inclusif, attractif et résilient », a souligné Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de la commission de l'habitation et de la cohésion sociale.

Rappelons que les travaux d'élaboration de cette politique ont été menés par la commission de l'habitation et de la cohésion sociale et s'appuient notamment sur un portrait exhaustif de l'habitation dans le Grand Montréal. Le projet de politique a par la suite fait l'objet d'une consultation publique qui a permis d'en bonifier le contenu et d'alimenter la réflexion dans le cadre de la révision du PMAD.

