La CMM et le gouvernement du Québec concluent une entente pour soutenir le développement des activités agricoles et bioalimentaires dans le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec annoncent qu'ils ont conclu une entente sectorielle qui vise à soutenir le développement des activités agricoles et bioalimentaires sur le territoire métropolitain.

D'une durée de trois ans, l'entente prévoit un investissement de 1,2 M$, soit 675 000 $ par le gouvernement du Québec et 525 000 $ par la CMM, afin de mettre en œuvre les actions et outils figurant au Plan d'action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités agricoles. Rappelons que celui-ci découle du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD), qui a pour objectif d'accroître de 6 % la superficie globale des terres en culture dans le Grand Montréal d'ici 2031.

Répondant aux besoins des milieux municipal et agricole, cette entente administrée par la CMM permettra de financer des projets structurants issus des plans de développement de la zone agricole (PDZA) élaborés par les municipalités régionales de comté (MRC), les agglomérations et les municipalités du Grand Montréal. Les projets soutenus contribueront à la mise en valeur du territoire et des activités agricoles. Les organisations municipales ont d'ailleurs jusqu'au 1er juillet 2019 pour soumettre leur proposition de projet. L'information sur le programme, les critères et le processus de sélection peuvent être consultés sur le site de la CMM au www.cmm.qc.ca.

« La zone et les activités agricoles revêtent une importance cruciale pour le Grand Montréal. Il est essentiel de les protéger et d'appuyer leur croissance. Cette entente donne les leviers nécessaires pour le faire, en contribuant notamment à la concrétisation de projets structurants et innovants qui généreront des retombées positives pour l'ensemble de nos partenaires des milieux municipal et agricole. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Cette entente s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de poursuivre les efforts afin de protéger et de dynamiser la zone agricole métropolitaine qui renferme des sols de très grande qualité. Les actions qui en découleront renforceront la compétitivité économique ainsi que l'attractivité et la vitalité du territoire agricole de la CMM. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis de la conclusion de cette entente, puisqu'elle constitue un outil de développement important pour le secteur bioalimentaire dans le Grand Montréal. Par ce partenariat novateur, le gouvernement témoigne de son engagement de protéger et de mettre en valeur le territoire agricole de la région métropolitaine, lequel compte certaines des meilleures terres agricoles du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mise en service de L'ARTERRE dans la région métropolitaine

Grâce à l'entente, le secteur agricole du Grand Montréal peut notamment compter sur les services de L'ARTERRE, un outil de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre des aspirants-agriculteurs et des propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou des agriculteurs sans relève identifiée. L'objectif de ce projet est d'encourager l'établissement de la relève par démarrage et reprise de fermes afin d'assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricoles au Québec.

Ce service sera assuré par deux agents de maillage embauchés par la CMM, qui auront pour mandat de favoriser la mobilisation des acteurs, de mettre en place la banque métropolitaine de terres agricoles et de réaliser des jumelages entre des propriétaires fonciers et des aspirants-agriculteurs. Leur appui pourra se traduire, entre autres, par la recherche de surfaces cultivables, de partenaires et de bâtiments, ou encore par l'accompagnement vers d'autres ressources professionnelles. Les détails sur ce service se trouvent à l'adresse www.arterre.ca.

À propos de la CMM

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

