La clinique torontoise Anova est la première au Canada à offrir le traitement sexuel pour femmes Cliovana

La Dre Marjorie Dixon est la première praticienne au Canada à offrir Cliovana - le premier traitement non invasif conçu spécifiquement pour améliorer les orgasmes et la satisfaction sexuelle chez les femmes

TORONTO, 15 août 2019 /CNW/ - Chef de file de premier plan dans le domaine de la santé des femmes, la Dre Dixon inaugure Cliovana sur le marché canadien en ajoutant ce traitement unique à sa pratique à la clinique de fertilité et de santé procréative Anova située à Toronto.

Une sexualité satisfaisante est une partie importante du bien-être physique et émotionnel global d'une femme, et ce, à tout âge, mais beaucoup de femmes ne ressentent pas autant de plaisir qu'elles le souhaiteraient. Cliovana est un traitement simple et totalement non invasif qui a pour but d'augmenter les niveaux d'excitation des femmes ainsi que la fréquence et l'intensité de leurs orgasmes. Le traitement Cliovana ne requiert pas de laser, de scalpel ou d'aiguille, par conséquent, les patientes ne s'exposent à aucun effet secondaire dangereux.

La clinique Anova est reconnue pour la culture de soutien qui y règne, l'efficacité de ses processus et son approche holistique des soins aux patientes. La clinique dispose d'un laboratoire à la fine pointe de la technologie et de locaux inspirés par le désir de la Dre Dixon d'améliorer l'expérience des patientes et d'humaniser les soins médicaux. La Dre Dixon commencera à offrir le traitement Cliovana à compter d'août 2019.

Comment fonctionne Cliovana? Le corps régénère constamment les cellules. Cliovana stimule le corps pour qu'il en produise plus à ce chapitre, en particulier au niveau des organes génitaux, ce qui peut conduire à une augmentation de la réponse sexuelle à long terme chez les femmes. Les technologies employées par Cliovana sont utilisées dans le monde entier depuis 1980 pour lutter contre divers problèmes de santé. Le traitement consiste en quatre séances de moins de dix minutes chacune réparties sur deux semaines. Puisqu'il est entièrement non‑invasif, il n'est pas nécessaire de prendre un temps d'arrêt par la suite.

Cliovana est maintenant disponible dans la plupart des grandes villes des États-Unis et a fait l'objet de reportages dans certains grands médias, dont Glamour.

À propos de la Dre Dixon et de la clinique de fertilité Anova

La Dre Marjorie Dixon, docteure en médecine, FRCSC, FACOG, endocrinologie reproductrice et infertilité, a fondé la clinique Anova Fertility & Reproductive Health en 2016 après de nombreuses années de pratique afin de concrétiser sa vision d'une médecine reproductive où s'équilibrent soins médicaux fondés sur des données probantes et compassion à l'égard de toutes les patientes qui ont besoin d'aide pour fonder leur famille. La Dre Dixon est une experte reconnue dans son domaine et a été l'une des lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2018.

