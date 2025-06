Dirigé par le Dr Mirko Gilardino, chirurgien plasticien reconnu pour son expertise et son approche singulière de la chirurgie esthétique, Le 1620 chez Rennaï offre des soins de pointe en médecine esthétique dans un espace immersif de 1 200 pieds carrés, pensé pour la détente. Cette collaboration unique marque une nouvelle ère de la beauté et du bien-être, où la science et l'expertise clinique rencontrent la vision holistique de Rennaï en matière de soins personnels.

Le 1620 est reconnu pour ses plans de traitement personnalisés et son engagement à offrir des résultats naturels qui renforcent la confiance en soi. La clinique Le 1620 chez Rennaï propose une gamme de soins avancés en médecine esthétique incluant neuromodulateurs, agents de comblements, traitements au laser, plasma riche en plaquettes (PRP), plasma riche en fibrine (PRF) et injectables revitalisants pour la peau. Pour les clients souhaitant des soins plus avancés ou une consultation en chirurgie esthétique, des rencontres avec des chirurgiens plasticiens sont également proposées sur place. Cette antenne propose en exclusivité les soins du visage Le 1620, qui incluent sa gamme de soins médicaux CollagèneX, la luminothérapie, les peelings chimiques et des technologies de rajeunissement non invasives de pointe signées InMode, une des marques les plus sophistiquées en matière de technologie médicale esthétique sur le marché.

« Cette expansion nous permet d'agrandir notre équipe d'experts, d'intégrer de nouvelles technologies et d'offrir une expérience véritablement holistique à nos patients, dans un espace à la fois accessible et raffiné », explique le Dr Mirko Gilardino. « C'est une extension naturelle de notre mission, l'objectif étant de redéfinir la beauté, en incarnant notre vision d'une beauté à la croisée de la science et du bien-être. »

Autre nouveauté marquante, la clinique introduira cet été une technologie avancée de cartographie corporelle et de surveillance cutanée qui soutient la détection précoce du cancer de la peau ainsi qu'une analyse approfondie du vieillissement cutané, en partenariat avec une dermatologue certifiée qui se joint à l'équipe.

Christopher Novak, président et chef de la direction de Rennaï, ajoute : « Rennaï regroupe la beauté, le bien-être et les soins d'experts sous un même toit. Notre partenariat avec Le 1620 nous permet de pousser cette vision encore plus loin, en offrant des soins cliniques dans un environnement apaisant. »

Pour prendre rendez-vous : [email protected] / (438) 788-2999

À propos de Rennaï

Rennaï a pour mission d'aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal grâce à une approche globale de soins personnels à 360° dans un environnement agréable et accessible. Inspirée du mot « renaissance » qui signifie « nouvelle vigueur, nouvelle vie », Rennaï propose des gammes de produits de beauté soigneusement sélectionnés qui proviennent des quatre coins de la planète et sont accompagnées de services personnalisés pour nourrir le corps, l'âme et l'esprit, incluant des consultations avec des experts en beauté, nutrition et bien-être. Portant la mission d'aider chaque personne à se sentir bien, à l'intérieur comme à l'extérieur, la boutique phare de Rennaï est située à ROYALMOUNT, à Montréal, au Canada. www.rennai.com

À propos de la Clinique Le 1620

Fondée par le Dr Mirko Gilardino, chef du service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique du Centre universitaire de santé McGill, la Clinique Le 1620 allie science de pointe et expertise éprouvée pour offrir une approche globale et cohérente de la beauté. www.drgilardino.com

