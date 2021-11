La clinique HALEO lance l'offre de ses services aux États-Unis pour augmenter considérablement l'accès à des soins virtuels cliniquement prouvés pour les troubles du sommeil

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Pour donner suite à sa croissance rapide sur le marché canadien, la Clinique HALEO a annoncé le lancement de ses solutions de soins virtuels du sommeil aux États-Unis. HALEO est un des premiers fournisseurs de soins de santé virtuel à connaitre une expansion aux États-Unis.

De plus en plus de personnes souffrent de troubles du sommeil et recherchent des solutions cliniquement prouvées. Des études récentes montrent que plus de 50 % des adultes présentent des symptômes de mauvais sommeil, tandis que l'accès au traitement est limité en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque de thérapeutes qualifiés et les difficultés d'observance.

En s'étendant aux États-Unis, HALEO répond à la demande croissante de ses clients existants de servir leurs employés basés au sud de la frontière. HALEO a développé une intervention hautement efficace et exclusive pour l'insomnie chronique qui utilise une version brève de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (TCC-I) délivrée via une application mobile. Les patients utilisent la plate-forme mobile de HALEO pour rencontrer chaque semaine un thérapeute agréé qui possède une formation et une expertise spécifiques dans le traitement de l'insomnie chronique.

En tant que l'une des solutions de santé et de mieux-être au travail les plus utilisées par les employés, les interventions de HALEO offrent des résultats cliniques solides pour l'insomnie, la dépression et l'anxiété. En conséquence, HALEO est en mesure de démontrer de manière cohérente un retour sur investissement aux employeurs de plus de 10x pour ses clients. HALEO gagne rapidement en popularité, particulièrement auprès des employeurs cherchant à minimiser les impacts directs des troubles du sommeil sur leur organisation, notamment l'absentéisme, le présentéisme, le risque d'invalidité, les accidents, les erreurs, les coûts des médicaments et les coûts de remplacement.

« Cette expansion correspond parfaitement à notre mission de rendre les solutions de santé du sommeil cliniquement prouvées plus facilement accessibles Nous avons bâti notre équipe américaine au cours des derniers mois et sommes ravis de fournir aux Américains des solutions innovantes et cliniquement prouvées. Avec près de 10 fois plus d'employés que le Canada, le marché américain représente une formidable opportunité de croissance », déclare Bradley Smith, fondateur et PDG de HALEO.

