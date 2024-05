La CLES et le Comité « Un trop Grand Prix » lancent une campagne de sensibilisation durant le Grand Prix de Formule 1 à Montréal

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Cette année encore dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu à Montréal, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) en collaboration avec les autres membres du Comité « Un trop Grand Prix », lance une campagne de sensibilisation concernant les risques d'exploitation sexuelle en marge du Grand Prix. Du 27 mai au 9 juin 2024, la campagne permettra de vulgariser la loi canadienne sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (LPCPVE). La campagne sera déployée sur les abribus numériques et les réseaux sociaux.

La campagne de cette année se démarque de celles des années précédentes car le 3 juin, lors du 4e Congrès mondial pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des femmes et des filles , un panel intitulé « Le rôle des événements sportifs dans la marchandisation des femmes » sera organisé avec des expertes internationales telles que Shirley Wirden, Julie Bindel, et Kerstin Neuhaus.

Enfin, les 7 et 8 juin, les organismes Prévention jeunesse Longueuil et Prévention jeunesse Laval, membres du comité « Un trop Grand Prix », tiendront des kiosques de sensibilisation dans les stations de métro de Longueuil et de Laval. Coïncidant avec le début du Grand Prix, ces kiosques permettront de distribuer des matériaux informatifs et de sensibiliser directement le public.

Selon Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la CLES : « Acheter du sexe n'est pas un sport! C'est un crime. Cela fait des années qu'on le dit. Il est temps d'agir pour que les grands événements sportifs cessent d'être des opportunités pour les proxénètes et les clients qui voient les femmes et les filles comme des marchandises. »

Pour en savoir plus sur la campagne et suivre son développement, le public est invité à consulter les réseaux sociaux et le site web untropgrandprix.com .

