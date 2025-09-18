La CLES célèbre 20 ans de lutte contre l'exploitation sexuelle

MONTREAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) célèbre son 20e anniversaire en mettant en lumière les femmes qui rendent possible la défense de sa cause et son idéal d'un monde sans prostitution. Cet événement spécial vise à honorer les pionnières, les militantes et les travailleuses qui ont contribué au succès de l'organisation au cours des deux dernières décennies.

La CLES vous invite à participer à cette célébration significative. C'est une occasion unique de soutenir la lutte contre l'exploitation sexuelle et de reconnaître le travail acharné de celles qui se consacrent à cette cause.

« Cet événement marque une étape importante pour la CLES. En célébrant notre 20e anniversaire, nous honorons l'engagement indéfectible des femmes qui rendent possible notre lutte quotidienne contre l'exploitation sexuelle », a déclaré Jennie-Laure Sullu, organisatrice communuataire à la CLES. La célébration aura lieu le samedi 20 septembre 2025, de 15h30 à 19h00, au centre communautaire "Les Petites Mains", situé au 7595 boul. St-Laurent, Montréal, QC, H2R 1W9. Cet événement est ouvert aux membres de la CLES et au public.

Voici ce que les invité.es peuvent attendre de cette célébration :

Discussion-conférence : À 15h30, les invités d'honneur, Geneviève Bacon et Joséphine Albert, auront une discussion captivante sur les liens profonds entre l'art et le combat pour la dignité des femmes et des filles.

Prestations artistiques : Un après-midi rempli de prestations artistiques.

Un après-midi rempli de prestations artistiques. 5 à 7 : Un cocktail, des activités de réseautage et des allocutions de pionnières, de militantes et de travailleuses de la CLES.

La célébration des 20 ans de la CLES est un moment de reconnaissance, de réflexion et d'engagement renouvelé envers la lutte contre l'exploitation sexuelle.

La CLES est une organisation féministe qui soutient les femmes et les filles qui ont vécu ou qui vivent de l'exploitation sexuelle ainsi que leurs proches.

