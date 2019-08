La Classique de golf Sofina & Amici passe la marque des 5 millions de dollars de fonds recueillis en soutien aux causes liées aux enfants

La Classique de golf Sofina & Amici a eu lieu le jeudi 8 août au club de golf Eagles Nest à Toronto. Cette année, les invités ont entendu le récit d'une jeune femme inspirante qui affirme que le programme de santé mentale des jeunes de Sunnybrook et les personnes qui soutiennent ce programme lui ont sauvé la vie. Les donateurs ont pu constater par eux-mêmes l'incidence que leurs contributions ont eue, ce qui illustre bien que cet événement est beaucoup plus qu'un tournoi de golf.

L'activité à guichets fermés est organisée en vue de soutenir des programmes qui améliorent la vie d'enfants et de familles confrontés à de sérieuses difficultés tous les jours. Au nombre des anciens bénéficiaires des fonds recueillis à l'occasion de l'événement, on compte l'école du Manoir Ronald McDonald à Toronto ainsi que l'Unité d'accouchement des femmes et des bébés du Centre des sciences de la santé Sunnybrook.

« Nous sommes dévoués à soutenir des causes qui nous touchent, car elles visent à créer un monde meilleur pour les personnes dans le besoin », a ajouté Umeeda Madhany, vice-présidente de la Fondation Sofina. « J'ai eu le privilège d'être témoin de l'impact durable qu'ont les contributions de nos donateurs sur la vie de tant d'enfants et sur celle de leur famille. Je me réjouis de constater que, grâce à la Fondation Sofina, nous avons été en mesure d'avoir un impact positif sur nos communautés. »

À propos de la Fondation Sofina

La Fondation Sofina est l'organisme de bienfaisance de l'entreprise Aliments Sofina Inc., fondée en 2007, avec pour concentration le soutien de causes reliées aux enjeux des enfants. La Fondation s'est fièrement associée à divers organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis dans le but d'avoir un impact positif dans les collectivités où l'entreprise exploite des usines. La Fondation Sofina a reçu son statut officiel d'organisme de bienfaisance au début de l'année 2014. Du don de produits aux commandites, en passant par plusieurs partenariats avec des parties tierces, la Fondation Sofina cherche sans cesse à accroître son impact.

À propos d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. Aliments Sofina Inc. est l'un des chefs de file au pays en matière de fabrication de produits de protéines de première transformation et de transformation secondaire, tant pour des clients détaillants que fournisseurs de services alimentaires. La compagnie offre une vaste gamme de produits de marques nationales et maison de porc, de bœuf, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque Sofina inclut Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 installations de production homologuées HACCP au Canada, deux centres de distribution, ainsi que trois écloseries, et compte près de 5 000 employés. Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, visitez www.sofinafoods.com.

