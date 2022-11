MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC fait équipe avec le Club de hockey les Canadiens de Montréal pour célébrer les ambitions des Québécois.es avec une nouvelle campagne : Au cœur de nos célébrations.

Forte de son partenariat officiel avec le du Club, la Banque entend souligner les ambitions exceptionnelles des Québécoise.s à travers une passion commune : les Canadiens de Montréal.

La Banque CIBC et les Canadiens de Montréal font équipe pour célébrer les ambitions des fans des Habs (Groupe CNW/CIBC)

En se rendant sur le microsite Canadiens.com/concours-cibc durant tout le mois de novembre 2022, les fans du Tricolore de partout au Québec seront invités à partager leurs ambitions pour peut-être les voir se réaliser. Des ambitions telles que patiner sur la glace du Centre Bell, rencontrer les ambassadeurs des Canadiens de Montréal, assister à un match avec trois de ses amis ou remporter une soirée VIP aux Canadiens.

« La Banque CIBC fait partie de l'histoire des Québécois.es depuis longtemps, et aujourd'hui, nous voulons plus que jamais accompagner les gens dans l'accomplissement de leurs buts. Nous sommes animés par notre raison d'être, qui consiste à aider nos clients à réaliser leurs idées. Cette ambition, qui est au cœur de la CIBC, prend forme dans ce partenariat d'exception avec les Canadiens de Montréal et ses fans. C'est définitivement une façon originale d'être Au cœur de nos célébrations », mentionne Rosa Trunzo, Vice-présidente principale et Chef Régional, Région du Québec, Services bancaires personnels et PME de la CIBC.

L'ancien numéro 43 des Canadiens de Montréal, membre de l'équipe 1993 et maintenant l'un des ambassadeurs, Patrice Brisebois, comprend l'effort et le dévouement nécessaire pour concrétiser des ambitions. « C'est un immense bonheur de constater à quel point les Canadiens de Montréal, grâce à leur partenariat avec la CIBC, peuvent être source de grande joie auprès des Québécois.es. Je souhaite moi aussi que tous les fans réalisent leurs ambitions, grandes ou petites ! Et pourquoi pas, rêver d'une finale en séries pour les Canadiens ! »

Célébrer les réalisations de clients d'exception

En parallèle avec ce grand concours provincial, toujours à l'occasion de la campagne Au cœur de nos célébrations, la CIBC reconnait aussi les ambitions exceptionnelles de clients de la CIBC au Québec d'un point de vue caritatif, personnel et professionnel.

Mentionnons Sandra Perron, une majore retraitée de l'Armée canadienne de Chelsea, qui a redonné à la communauté en ouvrant un centre de retraite pour les femmes vétéranes de l'Armée ou de la GRC, ou pour les épouses des vétérans.

Albine Mombanza, de Lachine, qui a cumulé trois emplois en tant qu'infirmière pendant la pandémie de la Covid-19, travaillant de nombreuses heures supplémentaires, afin de réaliser son ambition de devenir propriétaire.

Des histoires comme celles-ci, le Québec en regorge. La CIBC est fière de supporter les ambitions des Québécois.es et surtout, de les rendre réalité, et d'être Au cœur de nos célébrations.

#Devosidéesàlaréalité

