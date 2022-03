Parallèlement, la Chine est toujours bien installée au premier rang sur le plan des revenus des salles de cinéma, après avoir occupé la première position pendant au cours des deux dernières années. En raison de sa performance dominante tout au long de la pandémie, le marché chinois a suscité beaucoup d'attention de la part des cinéastes du monde entier. De plus, un nombre croissant de films en langue chinoise sont exportés et profitent d'occasions commerciales sur la scène internationale. Le 25 mars, le film d'anthologie chinoise Mon pays, mes parents, qui a reçu des commentaires positifs de la part des cinéphiles et a généré des revenus importants en Chine continentale, fera l'objet d'un nouveau lancement en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande et sera à l'affiche pour la première fois en Europe.