LOS ANGELES, 21 juillet 2024 /CNW/ - CMC Pictures vient d'acquérir les droits de distribution internationale du film Successor, mettant en vedette Shen Teng et Ma Li. Le film, qui devrait devenir le grand phénomène de la comédie chinoise cet été, sera lancé dans le monde entier aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Irlande à compter du 1 août, et d'autres régions seront annoncées sous peu.

Affiche officielle du film Successor (PRNewsfoto/CMC Pictures)

Ce lancement marque une autre collaboration entre Shen Teng, Ma Li et les réalisateurs Yan Fei et Peng Da-Mo avec Slinky Town Pictures, à la suite de leurs succès antérieurs avec Goodbye Mr. Loser (2015). Ce partenariat continu renforce ce que les amateurs appellent la ville de Slinky, au grand plaisir et à l'anticipation de leurs abonnés dévoués.

Successor raconte l'histoire d'un couple riche, Ma Chenggang (joué par Shen Teng) et Chunlan (joué par Ma Li), qui décident de concevoir une vie de pauvreté pour leur petit fils afin de lui enseigner les valeurs que Ma Chenggang a apprises pendant sa propre éducation difficile. La famille entreprend un voyage hilarant, vivant dans une cour délabrée et travaillant comme des ânes dans leur existence appauvrie artificiellement. Malgré les difficultés, leur fils Ma Jiye (joué par Xiao Bochen) est leur seul espoir. Ma Jiye excelle sur le plan scolaire et est déterminée, mais en vieillissant, il commence à remarquer le comportement de plus en plus étrange de ceux qui l'entourent.

Avec ses scènes hilarantes et l'attrait au guichet de Shen Teng et de Ma Li, Successor a été présenté en première en Chine le 16 juillet. En seulement deux jours, jusqu'au 18 juillet, le film a déjà amassé plus de 120 millions de dollars au guichet, ce qui lui a permis d'obtenir la première place dans les graphiques. Ce film réconfortant et humoristique ne manquera pas de captiver et de divertir les auditoires internationaux.

