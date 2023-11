TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Meghan Roach, présidente et cheffe de la direction de la marque internationale de style de vie Roots Corporation (TSX : ROOT, la « marque »), a été reconnue parmi les cheffes de la direction les plus influentes du Canada par le Réseau des femmes exécutives (« WXN ») dans le cadre de son classement des 100 Canadiennes les plus influentes. De plus, Mme Roach a reçu le prestigieux titre de Fellow (FCPA, FCA) par l'Ordre des experts-comptables d'Ontario.

Le prix des cheffes de la direction les plus influentes du Canada reconnaît les personnes qui incarnent les qualités d'un visionnaire puissant doté d'un solide caractère fondamental, d'un sens de l'intégrité et capable d'obtenir la confiance du public. Le prix est ouvert aux sociétés cotées en bourse ou privées, au secteur public et aux organismes sans but lucratif. Le titre de Fellow (FCPA) reconnaît formellement les comptables professionnels agréés (CPA) ayant rendu des services exceptionnels à la profession et dans leurs communautés. Émis par l'Ordre des experts-comptables d'Ontario, le titre FCPA est la plus haute distinction qu'un comptable professionnel agréé peut recevoir.

« Je suis honorée d'être reconnue comme l'une des cheffes de la direction les plus influentes du Canada par WXN. Ce prix témoigne de l'incroyable équipe de Roots, dont le dévouement, l'innovation et l'engagement envers l'excellence nous ont propulsés vers l'avant, même en période difficile », a déclaré Meghan Roach, présidente et cheffe de la direction de Roots. Elle a ajouté : « C'est un honneur de recevoir le titre de Fellow de la profession des Comptables professionnels agréés, car c'est un titre qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution de ma carrière et mon développement professionnel. »

Mme Roach s'est jointe à Roots en tant que présidente et cheffe de la direction en janvier 2020, après une courte période à titre de directrice financière par intérim après son élection au conseil d'administration. Elle continue de siéger au conseil d'administration de Roots et a déjà été administratrice de 2015 jusqu'à l'introduction en bourse de Roots en 2017. Avant Roots, Mme Roach a occupé divers postes dans le domaine du financement et du capital-investissement en Amérique du Nord et en Europe chez Searchlight Capital Partners, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et KPMG LLP. Elle a occupé de nombreux postes au sein de conseils d'administration d'entreprises publiques et privées à l'échelle mondiale. En plus du conseil d'administration de Roots, Mme Roach est actuellement vice-présidente de la fondation du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital.

En plus de diriger Roots tout au long de la pandémie sans précédent de COVID-19, Mme Roach a également supervisé d'importantes transformations et innovations dans des domaines opérationnels essentiels de l'entreprise depuis qu'elle s'est jointe à Roots en tant que cheffe de la direction. L'avancement significatif des initiatives ESG au sein de Roots, y compris l'adhésion à la Fair Labour Association et le transfert de plus de 85 % de ses produits vers des matériaux durables au cours des trois dernières années, a été une priorité au cours de son leadership. La marque a également considérablement élargi ses capacités omnicanales, en améliorant l'expérience client en ligne et en créant une plateforme omnicanale transparente qui comprend l'utilisation des magasins comme centres d'exécution et un seul centre de distribution intégré pour servir tous les canaux.

Roots a poursuivi son expansion internationale en relançant sa marque en Chine et en apportant des améliorations en ligne pour faciliter les transactions en monnaie locale à l'échelle mondiale. Mme Roach et son équipe ont également réussi à stabiliser la situation financière de Roots et à améliorer la marge brute grâce à la discipline promotionnelle, tout en maintenant l'engagement de la marque envers la qualité. Conformément à sa valeur communautaire de base, en février 2020, la marque a lancé Roots Cares, qui supervise un ensemble diversifié d'initiatives de bienfaisance et a fait des dons en espèces et en nature de plus de 3 millions de dollars à des organismes dans les nombreuses collectivités où l'entreprise exerce ses activités. « Meghan Roach a apporté une vision stratégique, un leadership décisif, une rigueur financière et une mentalité de croissance à Roots », a déclaré Erol Uzumeri, président du conseil d'administration de Roots. « Au nom du conseil d'administration, nous la félicitons pour ces distinctions bien méritées. »

Mme Roach continue de diriger l'équipe Roots en équilibrant le patrimoine de la marque avec sa raison d'être et son style pour assurer la pertinence continue et durable de Roots. En août 2023, Roots a célébré son 50e anniversaire, une célébration d'un an qui a coïncidé avec la relance de la collection caractéristique de chaussures de la marque et la collaboration avec BarbieMC et Heather Cooper, la créatrice du logo emblématique du castor Roots. En puisant dans les liens affectifs profonds que la marque a tissés au cours des 50 dernières années, Roots puisera dans ses riches archives pour réinventer ses collections anniversaires en édition limitée, ressuscitant les favoris du passé depuis les années 1970, 1980 et 1990, et dévoilant des conceptions avant-gardistes qui honorent son riche patrimoine ainsi que l'environnement canadien qui sert de fil conducteur à l'inspiration. Tout au long de l'année et jusqu'en juillet 2024, un assortiment soigneusement organisé de produits commémoratifs incontournables avec des tirages limités aux côtés des collections capsules suscitera l'enthousiasme des fidèles de longue date de Roots et attirera l'attention d'une nouvelle clientèle. Roots lancera sa première collaboration en Asie en novembre 2023.

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com. Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine.

