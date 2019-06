La Chasse au trésor du Grand Sentier est de retour et plus excitante que jamais

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Imaginez 200 coffres au trésor cachés le long d'un sentier épique parcourant plus de 24 000 kilomètres à travers les paysages et cours d'eau du Canada, attendant sagement d'être découverts. Trop beau pour être vrai ? Eh bien dès aujourd'hui, la Chasse au trésor du Grand Sentier, présentée par Sentier Transcanadien (STC) et Canadian Geographic, est de retour pour une deuxième année consécutive, avec encore davantage de trésors à dénicher et de prix à gagner !

Gina Van Haren trouve le coffre numéro 35 sur le sentier à Airdrie (Alberta) durant la chasse au trésor du Grand Sentier de 2018. (Groupe CNW/Société géographique royale du Canada) Sarah Pitcher découvre un coffre lors de la chasse au trésor du Grand Sentier de 2018 sur le sentier de la côte Est de Terre-Neuve. (Groupe CNW/Société géographique royale du Canada)

L'an dernier, des milliers de Canadiens ont exploré Le Grand Sentier du Canada, attirés par les butins stratégiquement placés sur le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Pour son année inaugurale, la Chasse a fait plus d'une centaine d'heureux gagnants, dévoilé plusieurs mystères entourant la disparition de certains coffres au trésor, et attiré toute une bande de « superutilisateurs » qui ont voyagé de provinces et territoires sur la piste des trésors. On sent déjà l'excitation monter pour la Chasse de cette année !

« Nous sommes vraiment ravis de présenter une chasse au trésor sur Le Grand Sentier du Canada encore cette année. Avec deux fois plus de coffres au trésor à trouver, nous espérons inspirer encore davantage de gens à explorer le Sentier dans leur propre communauté, ainsi que partout au pays. », a déclaré Jérémie Gabourg, vice-président, Communications et Marketing, à Sentier Transcanadien.

Visitez TheGreatTrailTreasureHunt.ca/fr/ pour consulter la carte et obtenir des indices sur les endroits du Grand Sentier où sont cachés les coffres au trésor. Si vous trouvez un coffre et que vous êtes le premier à le trouver, vous pourrez ramener différents items à la maison, dont une pièce de monnaie spéciale This is Canada, conçue par la Monnaie royale canadienne. Quiconque trouvera un coffre au trésor pourra se rendre en ligne afin d'entrer le code qui y correspond pour s'inscrire aux tirages hebdomadaires d'appareils photo Nikon Coolpix, d'appareils de messagerie par satellite SPOT X 2-Way, de cartes cadeaux des chaussures KEEN Footwear, de laissez-passer Découverte de Parcs Canada, d'un approvisionnement d'un mois en barres CLIF Bars, et encore davantage ! Enfin, tous ceux qui auront déniché un coffre au trésor seront inscrits au tirage du grand prix, qui comprend une croisière d'aventures Fins and Fiddles pour deux personnes - un voyage de 10 jours avec One Ocean Expeditions, une Expérience distinctive de Destination Canada. Cette expédition permet d'explorer la côte est du Canada et comprend une excursion à Sable Island en pneumatique Zodiac pour observer ses merveilles, y compris ses fameux chevaux sauvages.

Nouveauté cette année, des prix seront réservés aux superutilisateurs du Sentier. En effet, les chasseurs de trésors qui auront trouvé 5 coffres au trésor ou davantage courront la chance de gagner un bon de 500 $ échangeable contre un nouveau vélo - une courtoisie de Clif Bar & Company -, une pièce de monnaie Rose des vents conçue par la Monnaie royale canadienne, ainsi qu'un voyage de randonnée pour deux sur la côte atlantique sauvage de Terre-Neuve, offert par Quench Trip Design.

« Explorer Le Grand Sentier est une excellente façon de prendre l'air, de faire un peu d'exercice et de voir du pays sous un tout nouvel angle avec la famille et les amis, fait remarquer John Geiger, PDG de la Société géographique royale du Canada. Allez faire un tour sur le site Internet, et vous réaliserez à quel point vous êtes tout près du Sentier. Votre prochaine sortie pourrait vous rapporter des prix fantastiques ! ».

La période du concours s'étend du 19 juin au 18 août 2019 ; profitez-en pour sortir explorer le Canada sur Le Grand Sentier ! Pour obtenir encore davantage de participations aux tirages hebdomadaires, partagez vos aventures avec le mot-clic #TresorGrandSentier sur Facebook, Twitter ou Instagram.

C'est avec gratitude que STC et Canadian Geographic soulignent le soutien des commanditaires suivants : One Ocean Expeditions, Quench Trip Design, KEEN Footwear, Nikon Canada, Clif Bar & Company, la Monnaie royale canadienne, SPOT Satellite GPS Messenger, Parcs Canada et The Globe and Mail.

