La Chambre salue le nouveau Conseil des ministres du Québec

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la nouvelle formation du Conseil des ministres présentée cet après-midi par le premier ministre du Québec, François Legault.

« Ce remaniement ministériel doit avant tout permettre au gouvernement de mieux fonctionner et de répondre aux grands enjeux du Québec dans un contexte d'incertitude économique. Le maintien en poste des ministres responsables de l'Économie, des Finances et de la Santé assure une stabilité dans des missions essentielles à l'action gouvernementale. La communauté d'affaires métropolitaine suivra de près leurs travaux et réitère sa volonté de collaborer étroitement avec l'ensemble du gouvernement », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous prenons bonne note de la reconduction de Christine Fréchette au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Au cours des derniers mois, Mme Fréchette a fait preuve d'une grande écoute concernant les enjeux économiques. Son rôle sera déterminant pour assurer la compétitivité de nos entreprises et soutenir l'innovation dans un contexte exigeant. Nous saluons également le retour de Chantal Rouleau à titre de ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Son expérience et son engagement seront des atouts précieux pour renforcer la vitalité de notre région », a poursuivi Isabelle Dessureault.

« L'arrivée de Geneviève Guilbault aux Affaires municipales est aussi un signal important pour les grandes villes du Québec, notamment Montréal, qui est un moteur essentiel de notre prospérité. Nous saluons également la nomination de Jonatan Julien au ministère des Transports et de la Mobilité durable, un portefeuille crucial pour l'avenir de la mobilité métropolitaine et l'efficacité logistique du Québec. La nomination de Sonia Bélanger à l'Habitation représente aussi un enjeu majeur pour la métropole, où l'accès au logement demeure une priorité pressante. Nous saluons aussi la reconduction de Mathieu Lacombe au ministère de la Culture et des Communications, alors que la vitalité culturelle est un pilier de l'attractivité de la métropole, ainsi que la nomination de Christopher Skeete aux Relations internationales, un rôle clé pour renforcer la présence du Québec et de Montréal à l'étranger », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

