La Chambre salue la décision du gouvernement du Québec de ramener progressivement les fonctionnaires en présentiel

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement l'annonce de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Sonia LeBel, du retour imminent des fonctionnaires en présentiel.

« Enfin, c'est une excellente nouvelle! Le retour progressif des fonctionnaires en présentiel annoncé par la ministre LeBel était attendu depuis longtemps. Le gouvernement assume son rôle de leadership et envoie un signal fort dans un contexte de retour à une nouvelle normalité. La formule avancée par la ministre s'aligne parfaitement avec les principes du retour dans les tours enchâssés dans la Déclaration d'engagements signée par les partenaires de l'initiative « Relançons MTL » : nous voulons tous un retour hybride, progressif, flexible et sécuritaire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les travaux amorcés dans le cadre de notre initiative « J'aime travailler au centre-ville » ont révélé à quel point la décision du gouvernement était essentielle. Plusieurs entreprises hésitaient à enclencher le retour de leurs employés avant que le gouvernement ne fasse de même. Les employeurs, qu'ils dirigent des sociétés d'État ou qu'ils soient du secteur privé, peuvent maintenant accélérer le mouvement. La Chambre est heureuse aussi de mettre à la disposition des entreprises une boîte à outils comprenant les meilleures pratiques pour encadrer le retour en présentiel », a rappelé Michel Leblanc.

« Le signal est donné. Ce retour permettra enfin de rehausser l'affluence dans nos centres-villes, qui ont beaucoup souffert durant la crise. Nous savons que le retour amorcé au cours des derniers mois se fait de façon très sécuritaire dans les tours de bureaux et dans les transports collectifs. L'achalandage dans le transport en commun augmente sans qu'on y décèle une seule éclosion. C'est la même chose dans les tours de bureaux. C'est très encourageant pour la suite des choses », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/