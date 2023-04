La Chambre recevra à sa tribune la ministre Petitpas Taylor et le ministre Roberge dans le cadre d'une causerie historique sur les langues officielles

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer la tenue, le lundi 8 mai 2023, d'une tribune conjointe de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, et de Jean-François Roberge, ministre de la Langue française du Québec.

« Je suis particulièrement heureux d'annoncer la tenue de cet événement historique qui s'inscrit dans la continuité de notre engagement depuis plus de 15 ans sur la question des enjeux linguistiques. Cette tribune conjointe permettra de bien saisir l'approche des deux ordres de gouvernement dans cette nouvelle ère de collaboration », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cet événement arrive à un moment charnière dans l'évolution du dossier des langues officielles. Les allocutions des ministres seront suivies d'un échange où nous pourrons discuter du nouveau Plan d'action pour les langues officielles, des investissements majeurs annoncés par le gouvernement fédéral dans son dernier budget et du nouveau contexte réglementaire pour les entreprises à la suite de l'entente du 31 mars entre les deux gouvernements », a conclu Michel Leblanc.

Pour vous inscrire au déjeuner-causerie, consultez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]