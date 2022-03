La Chambre lance une campagne de distribution de tests rapides en entreprise

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de concert avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, lance une grande campagne de distribution de tests rapides pour toutes les entreprises du Grand Montréal comptant moins de 200 employés. Une plateforme de réservation en ligne sera mise à la disposition des entreprises le mardi 15 mars 2022.

« La sortie de la pandémie est bien amorcée et nous permet maintenant d'adopter de nouvelles stratégies pour contenir le risque d'éclosion. Comme le soulignait le Dr Karl Weiss à notre tribune hier, cela repose sur deux piliers : la vaccination, qui réduit les risques de cas graves et d'hospitalisation, et les tests rapides, qui permettent de détecter rapidement les éclosions. C'est dans ce contexte que la Chambre déploiera dès le mardi 15 mars une plateforme de distribution de 270 000 tests rapides gratuits pour les entreprises de moins de 200 employés situées dans le Grand Montréal. Cela permettra de rendre ces tests directement accessibles sur les lieux de travail », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les modalités précises de réservation des tests rapides seront communiquées lors de la mise en ligne de notre plateforme le mardi 15 mars 2022.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

