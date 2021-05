La campagne, qui sera déployée sur différents canaux jusqu'à la fin du mois de juin, s'articule autour des principes qui ont émané de l'exercice de mobilisation qu'est Relançons MTL et sur lesquels doit s'appuyer la relance. Déclinés en six identités visuelles distinctes, ces principes décrivent les orientations que doit prendre la relance et les bases sur lesquelles elle doit reposer : elle doit être basée sur l'humain; elle doit être inclusive; elle doit être verte; elle doit favoriser une économie locale et être ouverte sur le monde; elle doit bâtir l'économie du futur; et elle passe par l'engagement de tous. Ces visuels seront diffusés sur plusieurs plateformes, dont La Presse+, Le Devoir, Les Affaires, Montreal Gazette et celles de Bell Média. Il sera également possible de voir ces affiches sur plusieurs palissades urbaines au centre-ville de Montréal.

« Le milieu des affaires est privilégié de pouvoir compter sur la mobilisation de partenaires de très haut niveau pour réussir la relance économique de Montréal. C'est grâce à l'engagement de tous que nous permettrons à la métropole de reprendre son rôle de locomotive économique du Québec et que nous pourrons soutenir nos entreprises dans la reprise de leurs activités. En plus de leur apport à l'écosystème d'affaires de la métropole, nos partenaires piliers ont mis de l'avant des initiatives qui incarnent les principes directeurs destinés à orienter la relance de notre économie et sur lesquels se base la présente campagne de rayonnement. Nous sommes fiers de reconnaître leur engagement soutenu envers la relance et la prospérité de nos entreprises et de la métropole, et nous souhaitons le souligner par cette campagne », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis sa création en 2009, le statut de commanditaire pilier de la Chambre vise à faire valoir la contribution d'entreprises phares au développement économique de la métropole. Par leurs idées innovantes et leurs projets d'envergure, ces entreprises démontrent le fort potentiel qu'elles voient en la métropole et témoignent de leur confiance en celle-ci et en la relance de notre économie. C'est en travaillant ensemble que Montréal pourra retrouver l'élan qui la caractérisait avant la crise, et nous sommes heureux de pouvoir participer au rayonnement de nos partenaires piliers par le déploiement de cette campagne qui les met en valeur », a conclu Michel Leblanc.

En complément de la campagne publicitaire, une série d'actions de communication - y compris la rédaction d'un billet de blogue, des mentions dans l'infolettre et des publications sur les médias sociaux - seront déployées dans les semaines à venir.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

