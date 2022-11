La Chambre lance le « Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville », un nouvel outil pour les employeurs souhaitant stimuler l'esprit d'équipe

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance aujourd'hui le « Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville », un outil additionnel pour aider les employeurs à soutenir la réalisation d'activités entre collègues et collaborateurs. Cette édition exclusive du Passeport MTL est offerte par la Chambre avec le soutien du gouvernement du Québec dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », en collaboration avec Tourisme Montréal.

« Notre dernier coup de sonde démontre que 87 % des travailleurs du centre-ville sont de retour au bureau chaque semaine. Il s'agit d'une forte progression, en comparaison du niveau de 48 % à l'automne 2021. C'est une bonne nouvelle pour le centre-ville et pour nos entreprises. Nos analyses démontrent que le télétravail a des effets négatifs sur l'esprit d'équipe et la culture d'entreprise. Les travailleurs révèlent qu'ils apprécient le modèle hybride et qu'ils perçoivent des avantages professionnels évidents à être au bureau. Ils indiquent notamment les mesures mises en place par leur employeur pour la tenue d'activités qui favorisent des interactions et la collaboration en équipe. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui le "Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville" afin de générer une expérience positive pour les employés et des activités entre collègues au centre-ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le retour des travailleurs au centre-ville ces derniers mois est une excellente nouvelle pour son dynamisme et sa convivialité. On doit maintenant miser sur des initiatives comme Passeport MTL pour que ces derniers se réapproprient le quartier et profitent de ses attraits culturels et gastronomiques », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Vous savez que Montréal est une ville effervescente et exaltante où il y a beaucoup à voir et à faire, mais il faut absolument être sur place pour vivre les multiples surprises que vous réserve le centre-ville. Tourisme Montréal espère que ce nouveau passeport saura séduire les travailleurs vers un retour en force en présentiel. On invite les citoyens à redécouvrir le cœur de l'île et à vivre pleinement l'expérience montréalaise afin de maximiser les retombées économiques ainsi que le bonheur de tous », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Passeport MTL s'inscrit dans les actions de la Chambre visant à rebâtir les liens qui contribuent à l'expérience de travail au quotidien. Nous sommes heureux d'offrir aux gestionnaires et employeurs du centre-ville ce nouvel outil pour créer de la valeur autour de la présence au bureau. Il s'ajoute aux incitatifs à considérer pour permettre aux travailleurs de profiter de l'offre unique au centre-ville », a conclu Michel Leblanc.

Liste d'attractions offertes dans le cadre du « Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville »

A/Maze Jeux d'évasion

Ateliers & Saveurs

b.cycle

Café Bloc

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

La Grande Roue de Montréal

Les amis de la montagne - Parc du Mont-Royal

Musée des beaux-arts de Montréal

Musée McCord Stewart

OASIS immersion

Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Société des arts technologiques [SAT]

SOS Labyrinthe

Pour en savoir plus au sujet du « Passeport MTL x J'aime travailler au centre-ville », consultez le site Web suivant : https://www.mtl.org/fr/offres/passeport/offre-exclusive-pour-les-employeurs. Les Passeports seront valides du lundi au vendredi, du 30 novembre 2022 au 31 mars 2023.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]