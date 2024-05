La Chambre félicite les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2024

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à féliciter les 17 personnes qui ont reçu l'insigne de l'Ordre de Montréal aujourd'hui, un honneur qui récompense leur engagement envers notre communauté et leur remarquable participation au rayonnement de notre ville. La Chambre salue tout particulièrement les nommés issus du milieu des affaires qui ont contribué au développement de notre métropole.

« La vitalité d'une grande métropole repose sur la contribution de tous ses citoyens. Certains, par leur engagement et leur travail incessant, aident à donner un sens à nos efforts. Ils améliorent nos connaissances et notre qualité de vie. Ils renforcent notre culture. Ils accroissent notre prospérité collective. Ils donnent de la dignité aux plus fragiles de notre société. Ils contribuent à notre rayonnement international. Bref, ils font la différence et méritent notre reconnaissance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à souligner l'apport de ces dix-sept grands montréalais. Je salue particulièrement les personnalités issues du milieu des affaires. Anik Shooner, récipiendaire à titre de commandeure, crée depuis des décennies des lieux emblématiques remarquables à Montréal, tels que le siège social de la Banque Nationale ou le campus MIL de l'Université de Montréal. Monique Simard, également récipiendaire à titre de commandeure, a joué un rôle majeur dans notre industrie culturelle, notamment à la Société de développement des entreprises culturelles et au Partenariat du Quartier des spectacles », a ajouté Michel Leblanc.

« Je tiens aussi à souligner la nomination de leaders d'affaires impliqués dans la philanthropie. Je salue Norman Steinberg, notamment pour sa contribution à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill, de même que J. Sebastian van Berkom pour son implication dans les milieux des arts et de l'éducation, et au sein de la fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants. Enfin, je lève mon chapeau à Nancy Neamtam, qui a été pour moi une source d'inspiration pour comprendre l'importance de l'économie sociale pour trouver des solutions consensuelles au bénéfice de tous. Leur nomination rappelle le rôle déterminant que peuvent jouer des leaders fortement impliqués dans leur communauté. Félicitations à toutes et à tous », a conclu Michel Leblanc.

