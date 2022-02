La Chambre dévoile une étude sur les perspectives de relance du centre-ville et sur les effets de la réorganisation du travail sur le secteur

MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de dévoiler aujourd'hui une nouvelle étude intitulée Relancer le centre-ville de Montréal dans un environnement en profonde mutation - Stratégies pour tirer profit des nouveaux modes d'organisation du travail et de consommation du centre-ville, dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

« La levée de la recommandation du télétravail obligatoire enclenchera dès lundi le retour progressif des travailleurs du centre-ville en mode hybride. C'est une bonne nouvelle, en particulier pour les commerçants du secteur, qui ont énormément souffert de la baisse d'achalandage depuis deux ans. L'étude que nous dévoilons aujourd'hui précise cependant que les changements dans les modes d'organisation du travail auront un impact négatif persistant sur l'achalandage et le niveau de dépenses de consommation dans la zone. Selon nos estimations, le nombre de travailleurs présents quotidiennement au centre-ville l'automne prochain sera inférieur de 19 % à 25 % par rapport à son niveau prépandémique. La baisse du niveau des dépenses sera également très significative - de l'ordre de 14 %. C'est un choc majeur », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'étude de la Chambre propose des solutions pour réduire ce choc à court terme et ainsi limiter le risque d'une déstructuration de la trame commerciale. Nous y proposons une série d'actions qui amélioreront l'expérience du centre-ville. Dans un contexte de modèle hybride, une journée en présentiel deviendrait une sorte de mini « voyage d'affaires » local, où seraient concentrées les habitudes de consommation des travailleurs qui étaient auparavant étalées sur le reste de la semaine. L'objectif est d'encourager des comportements qui permettent de maintenir un bon niveau d'achalandage dans nos commerces, restaurants et établissements culturels. À plus long terme, nous demeurons optimistes. La réduction du nombre de travailleurs à court terme sera progressivement compensée par la dynamique économique et la croissance des entreprises », a poursuivi Michel Leblanc.

« Après deux ans de pandémie, le cours normal des activités au centre-ville peut enfin reprendre. Le retour au bureau est un élément essentiel pour que les différents secteurs économiques retrouvent leur dynamisme et leur vitalité. Dans le respect des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur, j'invite tous les gens de la grande région de Montréal à se réapproprier ce quartier central de la métropole », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Cœur battant de la métropole, le centre-ville doit demeurer dynamique, attractif et bien vivant, en dépit des changements qui s'imposeront dans les mois et les années à venir. L'étude menée par la Chambre est bénéfique et éclairante pour la suite des choses. Elle nous propose des stratégies pour contribuer à la relance du centre-ville, tout en mettant en perspective les nouvelles habitudes de vie. Notre gouvernement a déjà démontré combien il était engagé envers la vitalité du centre-ville et nous allons continuer de mobiliser tous les partenaires pour qu'il continue d'être le lieu rassembleur que l'on connaît », a souligné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

L'étude a dégagé quatre axes majeurs pour orienter les recommandations visant à renforcer le centre-ville et à en faire un pôle économique plus diversifié, plus résilient et plus accessible :

Faciliter la transition vers les nouveaux modèles d'organisation du travail;

Rehausser l'expérience du centre-ville et y favoriser la mixité des usages;

Contribuer à une prise de décision éclairée en matière d'investissement privé;

Positionner le centre-ville en tant que secteur stratégique qui contribue au rayonnement international de la métropole.

Pour consulter l'étude dans son intégralité, visitez le site de la CCMM.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal. L'étude Relancer le centre-ville de Montréal dans un environnement en profonde mutation - Stratégies pour tirer profit des nouveaux modes d'organisation du travail et de consommation du centre-ville a été réalisée en collaboration avec la firme PwC Canada.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

