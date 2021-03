La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance la toute première cohorte nationale de ses « Clans d'affaires »

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de lancer la toute première cohorte nationale de ses Clans d'affaires, en collaboration avec le Greater Vancouver Board of Trade et la Winnipeg Chamber of Commerce. Cette nouvelle cohorte permettra aux participants provenant de partout au Canada d'échanger avec des représentants du milieu des affaires, des professionnels et des entrepreneurs grâce à un algorithme de jumelage intelligent développé par PairConnex.

« Nos Clans d'affaires ne cessent de croître depuis leur lancement en 2017. Nous sommes fiers de nous associer maintenant à d'autres chambres de commerce de l'extérieur du Québec pour permettre aux professionnels canadiens d'accéder à un plus large bassin de participants avec qui partager leurs connaissances et échanger sur les meilleures pratiques. Dans le contexte de relance actuel, ce type de plateforme permet aux participants de discuter avec des clients et fournisseurs potentiels de partout au Canada qui partagent les mêmes intérêts », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nos différentes activités de réseautage ont su s'adapter à la pandémie. Elles se sont notamment transposées en mode virtuel pour permettre à nos nombreux participants de continuer à développer leurs réseaux malgré la crise sanitaire. Une reprise forte des activités de nos entreprises passera par l'ouverture et la consolidation de nouveaux marchés, ce qui concorde parfaitement avec les objectifs de nos Clans d'affaires », a ajouté Michel Leblanc.

Les personnes souhaitant s'inscrire à la première cohorte nationale des Clans d'affaires sont invitées à le faire en visitant le site Web de la CCMM, ou ceux du Greater Vancouver Board of Trade et de la Winnipeg Chamber of Commerce. La date limite d'inscription est le 3 mai 2021.

À propos des Clans d'affaires

Les Clans d'affaires ont été conçus et lancés en 2017 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en partenariat avec PairConnex. L'activité se décline en une série intensive de quatre rencontres menées par un animateur chevronné entre membres d'un même groupe pour s'entraider et créer des liens d'affaires durables. Grâce à un algorithme unique, le maillage entre les participants se fait intelligemment en fonction de leur profil et de leur parcours afin de maximiser la qualité des échanges. En quatre ans, plus de 1 500 hommes et femmes d'affaires ont participé à ces rencontres. Depuis mai 2020, les Clans d'affaires sont offerts en mode virtuel pour permettre aux participants de continuer à échanger dans le respect des mesures sanitaires.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/