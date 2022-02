Dans le communiqué La Chambre de commerce du Montréal métropolitain célèbre 200 ans d'engagement et de mobilisation de la communauté d'affaires métropolitaine, diffusé le 10-Feb-2022 par Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans la date du gala. "le 8 novembre" aurait dû être "le 3 novembre". D'autres changements ont aussi été faits. La copie complète et corrigée suit :

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain célèbre 200 ans d'engagement et de mobilisation de la communauté d'affaires métropolitaine

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis ses débuts, la Chambre est motivée par la volonté de contribuer à la prospérité des entreprises et de la métropole. Aujourd'hui, elle célèbre l'ambition, le talent et la fierté qui animent ses membres et sa communauté et qui constituent un tremplin pour propulser la métropole vers l'avenir.

Fondée en 1822, la Chambre entreprend dès 1857 de faire draguer le Saint-Laurent et de construire des installations portuaires capables de recevoir des bâtiments de fort tonnage. En 1887, 135 marchands fondent la Chambre de commerce du district de Montréal, qui multipliera les pressions afin d'améliorer le lien ferroviaire dans la région métropolitaine. En 1892, la Chambre propose la création de l'École des hautes études commerciales (HEC), puis, cent ans plus tard, se fusionne avec le Montreal Board of Trade afin de former une association regroupant les intervenants économiques, sociaux et culturels de la grande région de Montréal.

Ces actions historiques ont permis de faire croître la communauté d'affaires montréalaise, de s'engager pleinement dans des projets de développement économique et d'agir pour la prospérité de Montréal. En date d'aujourd'hui, la Chambre compte à son actif plus de 8000 membres, 3000 entreprises, 200 Grands Partenaires et 100 commanditaires.

Une soirée de gala en l'honneur de ce 200e anniversaire - 3 novembre 2022

« Franchir le jalon important de notre bicentenaire confirme le rôle historique de la Chambre comme lieu de rassemblement des acteurs économiques de Montréal. Afin de souligner cet événement marquant, je suis heureux de convier le milieu des affaires à une soirée de célébrations hors du commun où notre communauté sera mise à l'honneur. Nous comptons également souligner cette année spéciale en implantant diverses initiatives et actions structurantes à fort impact économique. Celles-ci offriront un legs tangible et pérenne à la communauté d'affaires d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nos membres sont au cœur de nos activités, ils sont notre raison d'être. C'est avec eux et pour eux que la Chambre participe à l'essor des entreprises montréalaises et à la vitalité économique de la métropole. Nous les remercions pour leur confiance et leur engagement soutenus, qui nous permettent de poursuivre ensemble notre mission depuis 200 ans. Nous sommes également reconnaissants envers nos employés, qui, grâce à leur talent et à leur dynamisme, contribuent quotidiennement à rendre la Chambre plus forte et plus présente pour ses membres », a ajouté Michel Leblanc.

« À travers les crises qui ont secoué le Québec et le Canada depuis la fondation de la Chambre, nous avons forgé notre capacité d'accompagner, de relever et de soutenir l'émergence des entreprises au tournant de ces périodes difficiles. Aujourd'hui, nous sommes un partenaire engagé de la relance de Montréal, notamment grâce au mouvement Relançons MTL et à l'initiative "J'aime travailler au centre-ville". À l'avenir, nous souhaitons continuer d'agir comme pont entre nos membres, les gouvernements et la communauté, dans l'intérêt de tous. J'invite le milieu des affaires à rester à l'affût afin de découvrir la riche programmation que proposera la Chambre tout au long de l'année », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Anne-Sophie DesRoches, Conseillère, Affaires publiques, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, Tél. : 514 238-1825, [email protected]