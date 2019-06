La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueillera le président Barack Obama au Centre Bell le 14 novembre 2019

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer le retour du président Barack Obama à sa tribune Leaders internationaux Bell. Le 44e président des États-Unis sera de passage à Montréal pour prononcer une allocution au Centre Bell le jeudi 14 novembre prochain. Cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est organisé grâce à l'appui de Bell et en association avec conférences evenko.

« La présence du président Barack Obama à Montréal en 2017 avait procuré à la métropole un succès de portée internationale. Nous sommes honorés de la confiance que le président nous témoigne en choisissant à nouveau la tribune de la Chambre pour sa prochaine visite. Devant l'engouement qu'avait suscité sa première présence en sol montréalais, nous sommes heureux d'annoncer que l'événement aura lieu au Centre Bell, ce qui permettra d'augmenter grandement la capacité d'accueil. La Chambre mettra toute son expertise à l'œuvre pour offrir aux participants de cette soirée une expérience unique, grâce à l'appui précieux de ses partenaires : Bell et evenko », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Bell est fière de s'associer à la Chambre pour accueillir à nouveau le président Obama à Montréal », a déclaré Martine Turcotte, présidente, direction du Québec, Bell. « Les Montréalais et Montréalaises et les Québécois et Québécoises ont offert au président un accueil très enthousiaste lors de sa dernière visite dans notre ville et nous nous réjouissons d'une autre rencontre mémorable et inspirante en novembre. »

« Barack Obama fait partie de ces individus qui ont marqué l'histoire. Plus de deux ans après son retour à la vie privée, il continue à inspirer par son implication active dans la promotion de causes comme celles des droits de la personne, de l'éducation, de l'environnement et du développement économique », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous sommes fiers d'accueillir M. Barack Obama au Centre Bell! », s'est exclamé Jacques Aubé, chef de l'exploitation d'evenko, à la réception de cette nouvelle. « C'est grâce au partenariat pérenne entre les conférences evenko et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et au soutien continu de Bell que nous réalisons ce projet permettant aux Montréalais et Montréalaises d'avoir un accès privilégié aux personnalités qui les inspirent dans leur vie de tous les jours! »

« Je tiens à remercier Bell, notre partenaire de longue date, qui soutient la série Leaders internationaux de la Chambre depuis sa création. C'est notamment grâce à son appui indéfectible que la tribune de la Chambre a pu se bâtir une forte crédibilité et contribuer à positionner Montréal comme destination de choix pour des conférenciers de calibre mondial tels que le président Obama », a conclu Michel Leblanc.

Au fil des ans, la Chambre a accueilli de nombreux conférenciers prestigieux dans le cadre de sa série Leaders internationaux Bell, notamment l'ex-première dame des États-Unis Michelle Obama, le président Nicolas Sarkozy, la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, le premier ministre Manuel Valls, le président Bill Clinton, le maire Rudolph Giuliani, le président Mikhaïl Gorbatchev, le gouverneur Arnold Schwarzenegger et le président George W. Bush.

Les billets pour assister à l'événement seront d'abord offerts en prévente aux membres de la Chambre à partir du mardi 18 juin à midi. La vente générale destinée au grand public débutera le mercredi 26 juin, à midi également. Les détails de l'événement seront dévoilés sous peu sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

