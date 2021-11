La Chambre de commerce de l'Est de Montréal lance sa campagne d'achat local : « Les Fêtes, Ça se passe dans l'Est » #lesfetescasepassedanslest

Un rendez-vous inédit avec vos commerces de proximité pour les Fêtes

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) est fière d'annoncer le lancement de sa campagne d'achat local sous le thème Les Fêtes, Ça se passe dans l'Est. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). La campagne, soutenue par le gouvernement fédéral, vise à faire la promotion du magasinage de proximité et à renforcer le lien durable entre les consommateur.rice.s et les commerces de quartier.

Comme l'explique Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal : « La CCEM est fière de contribuer à la visibilité et au succès des commerces de proximité en activités sur son territoire. Avec l'appui de la FCCQ, cette initiative nous permettra d'encourager l'achat local et d'appuyer directement nos marchands, leurs employé.e.s et nos artères commerciales. La période des fêtes est une excellente occasion de remercier nos commerçant.e.s d'avoir fait le choix de s'établir sur notre territoire et pour leur contribution à la qualité de vie des citoyen.ne.s ainsi qu'à l'attractivité de l'est de Montréal. »

Afin de sensibiliser le grand public et les inviter à visiter les commerçant.e.s de l'est de Montréal, une campagne de promotion multi-canal sera déployée jusqu'au 23 décembre afin d'inviter les consommateur.rice.s à se déplacer en personne dans ces différents commerces.

À ce titre, Annie-Soleil Proteau, résidente du quartier Hochelaga-Maisonneuve, a accepté d'être la co-porte-parole de la première édition de cette campagne : « Ça me rend très fière de participer à cette initiative de la CCEM. Je suis grandement attachée à mes racines dans Hochelaga-Maisonneuve, où je vis toujours. Je trouve important d'investir dans notre économie en achetant chez les commerçant.e.s locaux. Ça me fait donc plaisir de pouvoir participer à la valorisation des artisan.e.s et commerces de proximité. La pandémie nous a tous davantage sensibilisés à l'aspect essentiel de l'achat local, alors l'idée de cette campagne est d'encourager à poursuivre ces importantes habitudes, et de profiter de la période des Fêtes pour découvrir de nouveaux commerçant.e.s ! »

Dans le cadre de cette campagne, plusieurs initiatives seront activées, notamment la campagne de sociofinancement Les Fêtes, Ça se passe dans l'Est, qui sera disponible via le portail de La Ruche à compter du 30 novembre. Pour participer, les citoyen.ne.s sont invité.e.s à se rendre sur le site web laruchequebec.com. Grâce à un système de cartes de crédit prépayées, ils auront la chance d'encourager les commerces participants. Pour chaque tranche de 20 $, une bonification de 10 $ sera appliquée. Ces cartes de crédit prépayées pourront être utilisées dans près de 150 commerces participants. Les citoyen.ne.s pourront préalablement sélectionné, sur le site de la Ruche, les commerces qu'ils désirent encouragé.

Aussi, les citoyen.ne.s sont invité.e.s à visiter une sélection de marchands lors de notre Marché de Noël éphémère qui se tiendra le 6 décembre de 15h à 20h chez Universcène, au 5500 rue Hochelaga, porte B, à Montréal.

La programmation et les détails complets de cette campagne sont disponibles sur le site de la CCEM : ccemontreal.ca/lesfetescasepassedanslest

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts socioéconomiques de ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitant.e.s et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes.

SOURCE Chambre de commerce de l'est de Montréal (CCEM)

Renseignements: Justin Meloche, Relations avec les médias, 514 995-9704, [email protected]; Zoé Dubois, Coordonnatrice communications, marketing et relations médias, Chambre de commerce de l'Est de Montréal, 514 354-5378, poste 221, [email protected]

Liens connexes

http://www.ccemontreal.ca/