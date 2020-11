La Chambre accueille favorablement l'aide annoncée par le gouvernement du Québec pour le secteur touristique

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce faite aujourd'hui par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, de mesures totalisant 65,5 millions de dollars pour soutenir l'industrie touristique du Québec et de la métropole. Cette annonce répond à une demande insistante du milieu des affaires en faveur de stratégies sectorielles pour aider les secteurs les plus touchés par la crise, notamment celui du tourisme.

« Nous nous réjouissons que le gouvernement ait décidé de consacrer 38 millions de dollars pour soutenir directement les établissements hôteliers. L'aide maximale de 200 000 $ par établissement réduira la pression sur les liquidités de milliers d'hôteliers au Québec et dans la région métropolitaine. La Chambre demeure cependant très préoccupée par la situation des grands établissements hôteliers de la métropole. Outre le fait que le montant de l'aide demeure très faible en regard des frais fixes encourus par plusieurs hôtels de la métropole, il est préoccupant de constater que les grands hôteliers de 300 chambres et plus ne sont tout simplement pas admissibles à l'aide annoncée aujourd'hui. Il faudra trouver des solutions pour ces établissements qui contribuent à faire de la métropole une destination touristique internationale de premier plan », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision du gouvernement de reconnaître l'importance de préserver les actifs stratégiques qui font de la métropole la principale porte d'entrée touristique du Québec. Nous serons très sensibles à la définition de ce qui constitue ces actifs afin de tous les inclure pour éviter un affaiblissement de la force d'attraction de la métropole. Nous appuyons aussi la reconnaissance de l'importance du tourisme d'affaires et l'octroi de budgets à Tourisme Montréal et au Palais des congrès pour bien préparer la relance de ces activités au sortir de la pandémie », a affirmé M. Leblanc.

« Les gestes posés aujourd'hui sont essentiels. Toutefois, on ne peut que constater que les budgets annoncés sont insuffisants pour stabiliser définitivement le secteur hôtelier de la métropole. Nous avons absolument besoin d'une stratégie d'aide sectorielle fédérale complémentaire. Plusieurs établissements phares montréalais sont dans une situation précaire et pourraient être poussés à la fermeture, ce qui fragiliserait la relance de la métropole », a conclu M. Leblanc.

