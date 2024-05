TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Chaîne d'approvisionnement Metro, partenaire stratégique de solutions de chaîne d'approvisionnement pour de nombreuses organisations en croissance rapide et mondiales, continue d'être reconnue pour sa performance exceptionnelle, ses pratiques commerciales mondiales et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux prix de Société les mieux gérées au Canada 2024.

« Cela marque notre quatrième prix de Société les mieux gérées au Canada depuis nos 50 ans d'histoire, reflétant la culture axée sur la croissance établie par notre fondateur et président du Groupe, Chiko Nanji. » a partagé Chris Fenton, président et directeur général de la Chaîne d'approvisionnement Metro. « Je suis honoré d'accepter ce prix au nom de notre équipe dévouée de 9 000 membres opérant à partir de nos plus de 175 sites en Amérique du Nord et en Europe. »

Le programme de Société les mieux gérées au Canada est l'un des principaux programmes de récompenses commerciales du pays reconnaissant les entreprises innovatrices et de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises entrepreneuriales concourent pour cette désignation dans un processus d'évaluation rigoureux et indépendant. La cohorte 2024 des Sociétés les mieux gérées au Canada partage des thèmes communs tels qu'une culture centrée sur les personnes, des stratégies ESG efficaces et une accélération de la numérisation opérationnelle.

« Au cours de la dernière année, des entreprises comme Chaîne d'approvisionnement Metro ont continuellement su s'adapter et relever les défis avec succès, saisir de nouvelles occasions et tirer parti de compétences de pointe pour maximiser leurs investissements et favoriser une croissance durable, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les mieux gérées et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. En mettant davantage l'accent sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces lauréates ont établi la norme d'excellence pour l'écosystème des affaires du Canada. »

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro

Chaîne d'approvisionnement Metro est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Depuis près de 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant désormais 19 millions de pieds carrés à partir de plus de 175 sites répartis en Amérique du Nord et au Royaume-Uni avec une équipe de 9 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement établies au Canada. En 2024, Chaîne d'approvisionnement Metro a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada, c'est-à-dire les nouvelles lauréates choisies chaque année; 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada, soit les lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances; 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or, c'est-à-dire les sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives; 4) les membres du Club Platine, soit les lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus. Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, The Globe and Mail et TMX Group.Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

