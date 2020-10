La certification des fabricants d'éléments en béton préfabriqué maintenant offerte par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est désormais en mesure de certifier les fabricants d'éléments en béton préfabriqué selon la norme CSA A23.4 en vertu du nouveau programme de certification BNQ 2624-940. Ce service est rendu possible grâce à l'initiative et à l'appui financier de Tubécon, l'Association québécoise des fabricants de tuyaux et d'éléments en béton préfabriqué, désireuse d'offrir aux fabricants une certification québécoise reconnue internationalement et respectant les plus hauts standards de l'industrie des infrastructures.

Qu'est-ce que la norme CSA A23.4?

Au Canada et au Québec, les structures en béton doivent respecter les normes de la série CSA A23 afin d'assurer la pérennité des ouvrages de construction et de génie civil. Gagnant en popularité sur les chantiers, les éléments en béton préfabriqué sont reconnus pour leur faible coût et leur qualité supérieure grâce à une production en milieu contrôlé. Ils permettent des constructions sécuritaires et efficaces tout en réduisant le temps de construction ainsi que les frais associés à la main-d'œuvre.

Afin de proposer des produits répondant aux demandes des principaux donneurs d'ouvrage, les fabricants d'éléments en béton préfabriqué certifient leurs usines de manière à démontrer le respect de la norme CSA A23.4, qui dicte les exigences relatives aux constituants du béton préfabriqué ainsi qu'à l'exécution des travaux. La certification permet ainsi d'assurer un contrôle de qualité à chacune des étapes de fabrication dans l'intérêt des différents utilisateurs.

Tubécon souhaitait offrir une certification répondant aux besoins de ses membres et des principaux donneurs d'ouvrage. « Le BNQ est reconnu pour ses normes et ses programmes de certification innovants et rigoureux dans le secteur des infrastructures. Il allait de soi de mandater le BNQ pour élaborer un programme de certification basé sur la norme CSA A23.4. Nos membres apprécieront particulièrement les audits francophones par les experts du BNQ », souligne Nathalie Lasnier, présidente-directrice générale de Tubécon.

L'offre du BNQ

Le programme de certification BNQ 2624-940 couvre toutes les catégories de béton préfabriqué. Les fabricants certifiés avec le BNQ bénéficieront d'une approche intégrée misant sur le respect des exigences techniques spécifiées à la norme CSA A23.4 et la mise en place d'un système de gestion de la qualité. « Cette combinaison, qui inclut des exigences relatives à la revue contractuelle ainsi qu'au traitement des non-conformités et des plaintes, favorise l'amélioration continue des processus de production et de gestion de la qualité », mentionne Jean Rousseau, directeur principal au BNQ.

Le BNQ est désormais cité à titre d'organisme reconnu pour la certification relative au béton préfabriqué structural non précontraint dans le cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la construction et la réparation d'infrastructures routières. Les fabricants ont donc l'assurance que le certificat délivré par le BNQ est conforme aux exigences ministérielles pour ce type de catégorie.

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec depuis 1961. Il est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN). Son équipe possède une forte expertise dans le domaine de la construction et de l'ingénierie d'infrastructures.

À propos de Tubécon

Depuis sa création en 1970, Tubécon, l'association québécoise des fabricants de tuyaux et d'éléments en béton préfabriqué, a pour mission la promotion de produits préfabriqués en béton de haute qualité. La qualité des produits est le fondement de notre association.

