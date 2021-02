TORONTO et BRUXELLES, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »), la chambre de compensation des actions et des titres à revenu fixe du Canada, et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »), deux filiales en propriété exclusive de Groupe TMX Limitée, ont annoncé aujourd'hui un projet conjoint avec Euroclear visant le développement d'un nouveau service de gestion des garanties pour les marchés de capitaux du Canada.

En vertu d'un protocole d'entente, la CDS, la CDCC et Euroclear travaillent ensemble à la mise sur pied d'un service automatisé de gestion des garanties à l'intention des marchés canadiens. Conçu dans le but d'améliorer l'interopérabilité entre les fonds communs de garantie nationaux existants, ce service générera par conséquent une liquidité accrue et une mobilité efficace des garanties. Le service permettra également d'harmoniser les marchés canadiens avec les normes mondiales de gestion des garanties et servira de base pour la mobilité future des garanties à l'échelle internationale.

« Nous sommes ravis de travailler avec Euroclear pour présenter une solution visant l'amélioration de la mobilité des garanties et l'augmentation de la liquidité au Canada, ce qui placera notre infrastructure de postnégociation sur le même pied que les autres marchés les plus évolués dans le monde, a déclaré Jay Rajarathinam, président de la CDS et de la CDCC et chef de la technologie et des opérations du Groupe TMX. Propulsée par le programme de modernisation des services de postnégociation de la CDS, cette initiative représente une étape importante dans nos efforts continus pour rester en phase avec les exigences relatives aux garanties en constante évolution au sein de nos marchés de capitaux. »

Grâce à l'utilisation de la plateforme de modernisation des services de règlement postnégociation de la CDS et de l'infrastructure Collateral Highway d'Euroclear, les participants au marché seront en mesure de mobiliser des actifs donnés en garantie -- détenus à la CDS -- dans divers comptes, notamment les comptes de mise en pension, de prêts de titres et sur marge compensée ou non.

« Nous sommes enchantés de travailler avec le Groupe TMX à la création d'un service en mettant à profit notre plateforme GlobalCollateral pour appuyer le secteur des garanties au Canada », affirme Jo Van de Velde, directeur général et chef du groupe de la stratégie et de l'extension des produits, Euroclear. Forts des solides relations établies au sein des marchés canadiens où nous avons fourni des services internationaux pendant de nombreuses années, nous offrirons maintenant les fonctionnalités permettant de connecter notre infrastructure Collateral Highway à ces marchés, améliorant ainsi l'interopérabilité entre les fonds communs de garantie. »

Le lancement de ce service est prévu au deuxième semestre de 2022, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. Agissant comme complément aux fournisseurs de services actuels dans le milieu des garanties et de connexion entre eux, ce service simplifiera le financement des activités au sein des marchés canadiens au moyen d'actifs domiciliés au Canada.

À propos du Groupe TMX

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le prestataire de services de postnégociation qui a toute la confiance du secteur financier. Au cœur de ses activités, le groupe assure le règlement-livraison et la garde de titres domestiques et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés destinés aux fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure du marché de capitaux, à la solidité et aux performances éprouvées, qui s'est engagée à réduire les risques, à procéder à l'automatisation et à accroître l'efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale consolidée.

Le groupe Euroclear se compose d'Euroclear Bank - notée « AA+ » par Fitch Ratings et « AA » par Standard & Poor's - ainsi que d'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 837 000 milliards d'euros pour des opérations sur des titres en 2019, ce qui représente 239 millions de transactions domestiques et transfrontières, et il détient une moyenne de 30,1 milliards d'euros d'actifs pour ses clients.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains énoncés dans le présent communiqué constituent de l'« information prospective » (au sens attribué à ce terme dans la législation en valeurs mobilières canadienne applicable). Ne constituant pas des faits historiques, ces énoncés sont fondés sur des hypothèses et reflètent les attentes actuelles du Groupe TMX.

Cette information prospective est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes en conséquence desquels les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles. Nous n'avons pas l'intention d'actualiser l'information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige.

On ne doit pas invoquer la présente information prospective comme s'il s'agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent communiqué. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » du plus récent rapport de gestion du Groupe TMX pour lire la description de certains facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les événements ou résultats de ceux qui sont actuellement attendus.

