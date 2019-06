La CDEC est fière de compter parmi les organisations soutenues par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) se réjouit de la décision du Ministère de la Culture et des Communications de renouveler son appui financier à hauteur de 125 000 $ pour l'année 2019-2020. La constance de l'appui du gouvernement du Québec permet à la société civile de jouer un rôle réel en faveur de la diversité des expressions culturelles. À cet égard, nous saluons aussi la contribution québécoise de 30 000 $ au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC).

L'aide apportée par le MCCQ à la CDEC lui permettra de mener à bien de nombreux projets. Dans le cadre de la révision de nombreuses lois fondamentales pour le secteur culturel (radiodiffusion, télécommunications, droit d'auteur), elle donnera notamment à la CDEC les moyens nécessaires pour faire entendre la voix des artistes, créateurs et des professionnels du secteur culturel.

L'aide du MCCQ permettra aussi à la CDEC de poursuivre ses travaux afin d'identifier des mécanismes de protection et de promotion de la diversité culturelle à l'ère numérique. Les réflexions sur les pratiques du secteur culturel en termes de découvrabilité et l'analyse entamée sur l'interaction entre l'intelligence artificielle et les contenus culturels pourront ainsi être poursuivies. Sur ce sujet, la CDEC suivra de près les travaux de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OIISIAN).

En contribuant aux projets de la CDEC, le MCCQ soutient plus largement l'ensemble des efforts de la société civile pour mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la Convention de 2005 l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors que se terminent aujourd'hui les travaux de la Conférence des parties à la Convention de 2005, à laquelle participe aussi la CDEC, le gouvernement du Québec démontre qu'il continue à jouer un rôle essentiel à l'égard de la Convention de 2005.

À propos de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC)

Fondée en 1998, la CDEC est une organisation pan canadienne qui regroupe 30 associations représentant les créateurs, artistes, producteurs, éditeurs et distributeurs œuvrant dans les secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique, des arts d'interprétation et des arts visuels. Elle s'intéresse plus particulièrement au traitement de la culture dans les traités de commerce et à l'impact de l'environnement numérique sur la diversité des expressions culturelles. Elle bénéficie également du soutien du ministère du Patrimoine Canadien.

