TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 2,5 millions de dollars auprès de l'Agence de la santé publique du Canada. Ces fonds permettront à la CCSMPA d'appuyer les pratiques exemplaires en matière de promotion de la santé mentale et de prévention et de traitement des maladies mentales grâce à l'examen, à la mise à jour et à la création de lignes directrices sur les pratiques exemplaires touchant l'anxiété, les symptômes comportementaux associés à la démence, la dépression et les troubles liés à la consommation de substances. Ces données seront converties en outils, en ressources et en formation pour améliorer la santé mentale des aînés au Canada.

La santé mentale des aînés est un enjeu important en matière de santé et de bien-être au Canada. Les personnes âgées constituent le segment de la société canadienne qui connaît la croissance la plus rapide, et la COVID-19 a eu un impact majeur sur la santé mentale de cette population. La pandémie a été associée à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et de la toxicomanie, et des rapports indiquent une aggravation des symptômes comportementaux liés à la démence.

Reconnaissant l'importance d'avoir accès à des renseignements exacts et utiles, la CCSMPA présentera de l'information sur les pratiques exemplaires aux personnes âgées et aux soignants par l'entremise d'un éventail d'outils multimodaux qui contribueront à répondre à leurs besoins en santé mentale. Selon Claire Checkland, directrice générale de la CCSMPA, « ce financement aidera à fournir aux professionnels de la santé les outils dont ils ont besoin pour mieux appuyer la prévention des problèmes de santé mentale, l'évaluation et le traitement des adultes âgés susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale ou aux prises avec de tels problèmes ».

Dans le cadre de ce projet, la CCSMPA collabore avec des personnes âgées et des personnes soignantes, des fournisseurs de soins de santé et des organismes communautaires de partout au Canada afin d'offrir des lignes directrices et des outils qui s'attaqueront aux préjugés entourant le vieillissement et la santé mentale, outilleront les personnes âgées pour prendre des mesures appuyant leur santé mentale et leur bien-être, et établiront des pratiques exemplaires en matière de soins de santé mentale pour les Canadiens plus âgés.

Voici la déclaration du Dr. David Conn, chef de projet, coprésident de la CCSMPA et vice-président de l'éducation, Baycrest : « Bien qu'il soit très important de créer des lignes directrices relatives aux pratiques exemplaires, cette subvention appuiera également la diffusion essentielle de ces recommandations et permettra aux personnes âgées de se prendre en main en leur fournissant des renseignements utiles sur la façon de traiter les problèmes de santé mentale et en les encourageant à obtenir de l'aide, au besoin. ».

La ministre fédérale des Aînés, Kamal Khera, souligne que la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées aide les fournisseurs de soins de santé et les aidants naturels à mieux comprendre les défis uniques en matière de santé mentale auxquels font face les personnes âgées.

À propos de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA)

La Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir la santé mentale des personnes âgées en reliant les personnes, les idées et les ressources. La CCSMPA est d'avis que la maladie mentale n'est pas un aspect normal du vieillissement. Toutes les personnes âgées ont le droit et méritent de recevoir des services et des soins qui favorisent leur santé mentale et répondent à leurs besoins en matière de santé mentale. www.ccsmh.ca

SOURCE Canadian Coalition for Seniors' Mental Health

Renseignements: Brenda Martinussen, Directrice, Projets et politique publique, CCSMPA, [email protected], (431) 374-4456