La CCQ dresse le bilan 2015-2021 du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Les mesures du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction (PAEF) 2015-2024 ont favorisé une augmentation de la présence des femmes, malgré l'existence d'obstacles persistants. C'est ce que révèle le bilan des deux premières phases du programme publié aujourd'hui par la Commission de la construction du Québec.

Le déploiement des phases 1 et 2 du PAEF a permis d'augmenter le nombre de travailleuses exerçant un métier ou une occupation dans l'industrie de la construction et de faire croître le nombre d'entreprises embauchant au moins une femme.

En 2021, la cible visant au moins 3 % de femmes actives sur les chantiers a été atteinte. Ainsi, on comptait 6 234 travailleuses, soit 3,27 % de la main-d'œuvre totale, alors qu'elles ne représentaient que 1,49 % en 2015. C'est maintenant 15 % des entreprises de l'industrie qui embauchent au moins 1 femme, alors que c'était le cas de 8 % lors de l'adoption du programme.

Des obstacles persistants pour les femmes

Malgré cette accélération de la présence de femmes ces dernières années, leur part et leur nombre demeurent faibles. Des obstacles persistants, notamment en matière de climat de travail, freinent leur progression. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses à quitter l'industrie après 1 an, soit 21 % comparativement à 14 % pour les hommes. La présence de femmes est de plus concentrée dans certains métiers et occupations, tels que peintre, poseuse de revêtements souples ou charpentière-menuisière, alors que peu de cibles par métier et occupation sont atteintes.

« Le bilan des deux premières phases illustre de manière éloquente l'importance de l'engagement de tous les partenaires dans l'atteinte des objectifs du PAEF. Bien qu'un changement de culture soit perceptible, nous devons poursuivre le travail amorcé pour contrer les obstacles encore présents, notamment en matière de climats sains et inclusifs, de formation et de rétention. Ces changements seront non seulement bénéfiques pour les femmes, mais pour l'ensemble de l'industrie », explique Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

À la lumière des constats du bilan, la CCQ poursuit le travail entamé afin d'identifier, avec les organisations clés, des actions structurantes qui permettront de soutenir le déploiement de la troisième phase du PAEF.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le Bilan 2015-2021 du PAEF.

À propos du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction

Le Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction (PAEF) 2015-2024 vise à accroître le nombre et la proportion de femmes qui exercent un métier ou une occupation dans l'industrie de la construction, et ainsi à corriger la situation de sous-représentation des femmes et la discrimination qu'elles peuvent y vivre. Le programme, soutenu par l'ensemble des parties prenantes de l'industrie, compte 11 objectifs et 40 mesures, dont 22 sont sous la responsabilité de la CCQ. Elles s'articulent autour de trois orientations : soutenir le parcours des femmes, créer un milieu favorable et assurer une responsabilité partagée.

À propos de la Commission de la construction du Québec

Créée en 1987, la Commission de la construction du Québec est responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (loi R-20), qui encadre cette industrie. Elle offre de nombreux services aux clientèles qu'elle dessert, notamment pour tout ce qui a trait à la formation professionnelle, à la gestion de la main-d'œuvre et à l'application des conventions collectives de l'industrie de la construction.

SOURCE Commission de la construction du Québec

Renseignements: Marie-Noëlle Deblois, Direction des affaires publiques et des communications, 514 265-6422, [email protected], Site Web: ccq.org, facebook.com/ccq