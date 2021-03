La CCMM est fière de lancer le Centre d'aide technique aux entreprises de Montréal

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de lancer aujourd'hui le Centre d'aide technique aux entreprises de Montréal (CATEM), un nouveau projet qui vise à soutenir les PME et les organismes de l'île de Montréal en difficulté à la suite de la pandémie. Grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), la Chambre offrira un accompagnement sur mesure aux entreprises montréalaises touchées par la crise ainsi qu'une série de services de soutien technique créés spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Le CATEM s'inscrit dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

« Depuis le début de la pandémie, le dispositif d'aide déployé par les gouvernements a aidé bon nombre d'entreprises à se relever. Malgré tout, de nombreuses entreprises ont toujours besoin de soutien technique pour faire face à des défis de trésorerie et surmonter des difficultés financières. C'est vrai partout au Québec et évidemment dans le Grand Montréal, où se concentre la majorité des entreprises qui demeurent en arrêt partiel ou total. C'est pour répondre à ce besoin d'accompagnement que nous lançons le CATEM, qui rendra plus fluide l'accès aux programmes existants ainsi qu'à de l'aide technique pour permettre aux entreprises de se relever », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre a développé une solide expertise en matière de conseils aux entreprises, notamment avec son centre de ressources Info entrepreneurs, qui recense des données d'affaires et qui offre un service d'orientation vers les différents organismes d'aide au Québec. Avec le CATEM, nous pourrons bâtir sur cette expertise pour offrir un soutien technique en réponse aux besoins concrets des entreprises. La Chambre offrira un service d'accompagnement personnalisé qui leur permettra d'identifier des pistes de solutions pour favoriser la poursuite de leurs activités, augmenter leur résilience et préserver leur compétitivité », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le gouvernement du Canada a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises québécoises afin qu'elles puissent rebondir avec vigueur après la crise sanitaire. Et nous continuerons de les soutenir aussi longtemps que celle-ci durera : nos PME sont le moteur de nos communautés et l'épine dorsale de notre économie. Elles créent et maintiennent de bons emplois locaux et sont garantes de la vitalité des régions. Le gouvernement s'engage à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte », a souligné l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.

Les PME et les OBNL de l'île de Montréal qui présentent des difficultés financières, opérationnelles ou organisationnelles pourront profiter du CATEM jusqu'au 30 juin 2021. Les entreprises des secteurs fortement touchés tels que le commerce de détail, le divertissement et la culture, l'hébergement et la restauration ou encore le secteur manufacturier bénéficieront de l'expertise de la Chambre en accompagnement et en soutien au développement des affaires. Elles auront accès à de la formation ainsi qu'à des services spécialisés qui leur permettront, entre autres, de faire un diagnostic de la situation, de développer un plan financier, d'analyser la viabilité de leur stratégie commerciale, de diversifier leurs marchés ou encore d'adapter leurs activités courantes à un environnement d'affaires complexifié par la crise.

Plus de détails à propos du Centre d'aide technique aux entreprises de Montréal sont disponibles sur le site de la Chambre.

