Au Canada, les parents d'animaux de compagnie peuvent bénéficier de séances d'information

interactives gratuites avec des experts de divers domaines concernant les animaux de compagnie :

toilettage des chiens et des chats, cadeaux amusants et ressources en matière de bien-être

BOLTON, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - La marque IAMSMC, fière membre de la famille de marques Mars, offre aux parents d'animaux de compagnie l'accès à des conseils d'experts ainsi qu'à des ressources en matière de bien-être et leur propose des cadeaux amusants cet été. En sa qualité de marque qui en fait plus pour contribuer à garder les animaux de compagnie heureux et en santé leur vie durant, IAMS estime que les soins courants, incluant des visites chez le vétérinaire à intervalles réguliers, une diète adéquate et de l'exercice, ainsi que du toilettage effectué régulièrement, sont essentiels au bien-être des chiens et des chats. Afin de continuer à soutenir les parents d'animaux de compagnie, la caravane IAMS pour la vie est de retour; elle s'arrêtera cette année dans un nombre plus élevé de localités dans l'ensemble de l'Ontario. Elle proposera aussi certains des services les plus percutants offerts l'an dernier et même de nouveaux services, pour faire en sorte que l'on réponde en tout temps aux besoins des animaux de compagnie.

La Caravane IAMS POUR LA VIE (MC) est de retour, afin de promouvoir la santé générale des animaux de compagnie (Groupe CNW/Mars Petcare) (Groupe CNW/Mars Petcare)

« IAMS va au-delà de la nutrition et place la santé au cœur de toutes ses activités; c'est pourquoi nous sommes ravis de faire prendre de l'expansion à la caravane IAMS pour la vie cette année, explique Animesh Kumar, directeur du Marketing, Mars Petcare Canada. Non seulement le nombre de localités visitées passera de 6 en 2023 à 26 en 2024, mais nous ajoutons aussi à nos services des conseils d'experts en matière d'animaux de compagnie; ces conseils seront offerts lors de tous les arrêts la fin de semaine. Cette tournée contribue à l'atteinte de notre objectif général d'offrir aux Canadiens davantage de ressources extrêmement utiles, qui les aideront à profiter au maximum de la présence de leurs animaux de compagnie. »

Parmi les nouveautés de cette année, la caravane IAMS pour la vie va lancer la série d'échanges IAMS sur les animaux de compagnie (« IAMS PetTalks ») : des experts en matière de chiens et de chats vont prendre la parole lors de festivals tenus le week-end et entretenir le public d'une vaste gamme de sujets ayant trait au comportement général et au bien-être des animaux de compagnie. Les parents d'animaux de compagnie pourront assister à l'enregistrement des échanges IAMS sur les animaux de compagnie lors du passage de la caravane; ils auront ensuite la chance de s'adresser directement aux experts. Voici quelques-uns des experts en matière d'animaux de compagnie qu'il sera possible de consulter :

Melissa Millett , Pet & Unique Tricks Training (formation d'animaux de compagnie et enseignement de trucs uniques en leur genre), au festival Spring into Summer à Kingston, le 18 mai

, Pet & Unique Tricks Training (formation d'animaux de compagnie et enseignement de trucs uniques en leur genre), au festival à Kingston, le 18 mai Tess Morgan , Pet Separation & Anxiety Specialist (spécialiste de l'anxiété de séparation chez les animaux de compagnie), à l'événement Storybook Gardens à London , le 15 juin, et à la Wienerfest à Woodstock , le 23 juin

, Pet Separation & Anxiety Specialist (spécialiste de l'anxiété de séparation chez les animaux de compagnie), à l'événement à , le 15 juin, et à la Wienerfest à , le 23 juin Deena Cooper , Animal Behaviour Specialist (spécialiste du comportement animal), à la Wienerfest à Woodstock les 22 et 23 juin

À la fin de la tournée, toutes les sessions des échanges IAMS sur les animaux de compagnie seront accessibles en ligne, sous forme de balados pour être écoutés pendant que vous promènerez votre chien.

La tournée de la caravane IAMS pour la vie se déroulera du 18 mai au 24 juin; la caravane s'arrêtera dans plusieurs localités du sud de l'Ontario. Les visiteurs auront accès à un toiletteur professionnel à chaque arrêt; cette personne offrira gratuitement des sessions de toilettage complètes de 30 minutes, comprenant le nettoyage des oreilles, la coupe des ongles, le brossage des chiens et des chats ainsi que le rasage de leurs pattes. Les visiteurs pourront profiter de ces séances de toilettage en réservant leur place ou en présentant une demande à leur arrivée, selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Les visiteurs et leurs animaux de compagnie pourront aussi bénéficier de diverses attractions : aire de jeu pour les chiens, roue de loterie, mur de photos et bien d'autres surprises.

Pour de plus amples renseignements sur la tournée, dont le nom des localités visitées, les heures du passage de la caravane et la disponibilité des experts en matière d'animaux de compagnie, ou pour vous inscrire à une séance gratuite de toilettage, visitez le site Web www.iams.ca/en/iamsforlifecaravan.

À propos de la marque IAMSMC

La marque IAMSMC vise à aider les chiens et les chats à vivre heureux et en santé; l'entreprise estime que des aliments de très grande qualité font une réelle différence. IAMS est motivée à élaborer des solutions nutritionnelles conçues spécifiquement pour les animaux de compagnie, adaptées à chacun des stades de la vie, à la taille des animaux et à leurs besoins en matière de santé. Grâce à des années d'observation du comportement des chiens et des chats, combinées avec de la recherche et des conclusions dans le domaine de la nutrition, la marque IAMS estime qu'une diète appropriée peut contribuer à renforcer l'immunité, à maintenir la masse musculaire et à favoriser une bonne digestion. Les produits IAMS sont fabriqués avec des ingrédients de grande qualité à partir de recettes uniques, qui offrent à votre animal de compagnie la meilleure nutrition possible. Lorsque vous optez pour les produits IAMS pour votre chien ou votre chat, vous choisissez des aliments de grande qualité qui vous aideront à constater des différences manifestes chez votre compagnon à quatre pattes. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web IAMS.ca.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous agissons aujourd'hui. Cette vision commune rassemble nos quelque 140 000 collaborateurs. Elle est au cœur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise familiale mondiale, et elle alimente la façon dont nous nous transformons, innovons et évoluons pour avoir un impact positif sur le monde.

Chaque année, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits et de services dans les domaines de la confiserie, de l'alimentation et des soins pour animaux ravit des millions de personnes et soutient des millions d'animaux de compagnie. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 47 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, dont Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®,M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous contribuons à créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à la nutrition, à des programmes novateurs en matière de diagnostics, de surveillance de la santé par le biais de dispositifs portables, de tests ADN, de bien-être animal et de soins vétérinaires complets avec AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™.

Nous savons que nous ne pouvons vraiment réussir que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités prospèrent également. Les cinq principes de Mars - Qualité, Responsabilité, Réciprocité, Efficacité et Liberté - incitent nos collaborateurs à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde dans lequel la planète, ses habitants et les animaux de compagnie peuvent s'épanouir. Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Mars Petcare

Renseignements: Samantha Dickson, Mars Pet Nutrition, [email protected]