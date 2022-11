EDMONTON, AB, le 14 nov. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui que le groupe rock de réputation internationale Nickelback sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne dans le cadre de la Soirée des Prix JUNO 2023. La nouvelle a été annoncée en conférence de presse au stade Rogers Place d'Edmonton, site de la prochaine remise de prix.

La cérémonie sera célébrée dans la capitale albertaine d'origine de Nickelback lors de la télédiffusion de la Soirée des Prix JUNO. Elle sera également webdiffusée en direct dès 18 h HR, 20 h HE sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair n'en seront pas à leurs premières armes sur la scène des Prix JUNO. Dans la foulée d'une première statuette JUNO le couronnant Meilleur nouveau groupe en 2001, Nickelback a remporté 12 statuettes JUNO dans sept catégories. La prestation télévisée de Nickelback sera sa sixième en carrière à la Soirée des Prix JUNO, après celles que le groupe offertes à Terre-Neuve (2002), Edmonton (2004), Halifax (2006), Vancouver (2009) et Ottawa (2012).



Au fil des ans, la formation albertaine a inscrit 23 titres au sommet des palmarès et cumulé pas moins de 10 milliards de webdiffusions à l'échelle globale. La cérémonie d'intronisation de Nickelback comprendra notamment une rétrospective de son quart de siècle de carrière illustrant son impact sur la scène rock, au Canada et à l'international.

Le 18 novembre 2022, Nickelback lancera son dixième album studio, Get Rollin', une parution très attendue.

Présentée par le Groupe Banque TD (TD), la prévente des billets pour la captation télé en direct de la Soirée des Prix JUNO 2023 commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 16 novembre. à 23 h 59 HR. Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2023 seront offerts au grand public le 18 novembre. Ils seront en vente à l'adresse ticketmaster.ca/junos, à compter de 49,00 $ (taxes comprises, frais en sus).

