La Capitale conclut un partenariat avec Breathe Life, une assurtech dynamique

QUÉBEC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Capitale Assurance et services financiers a conclu une entente de partenariat avec Breathe Life, une entreprise québécoise en démarrage, pour le développement de sa proposition électronique. Cette entente permettra aux courtiers qui distribuent les produits de La Capitale de bénéficier d'une application numérique lors de la soumission d'une proposition d'assurance vie.

« La Capitale s'est résolument engagée dans une démarche d'innovation et de modernisation au cours des dernières années et a choisi les meilleurs partenaires pour l'accompagner. Nous croyons que le dynamisme et l'agilité de Breathe Life permettront à La Capitale de remplir sa promesse auprès de ses partenaires : c'est simple et rapide de faire affaire avec La Capitale !», a déclaré Martin Delage, vice-président exécutif à l'assurance individuelle et services financiers.

« Les habitudes d'achat des consommateurs ont évolué et des assureurs avisés comme La Capitale ont compris qu'ils doivent outiller leurs conseillers pour leur permettre d'offrir une expérience axée sur le client », mentionne Ian Jeffrey, cofondateur et chef de la direction de Breathe Life. « Ce partenariat marque le lancement du module conseiller de Breathe Life, une plateforme qui met à profit toutes les connaissances acquises grâce aux produits mis sur le marché depuis plus de 12 mois déjà et que nous sommes heureux de partager avec La Capitale. »

L'utilisation de cette application permettra de répondre à la volonté des clients et des partenaires de La Capitale de simplifier et d'accélérer le processus de traitement d'une proposition d'assurance vie.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 686 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

À propos de Breathe Life

La plateforme Breathe Life offre une expérience moderne centrée sur le client grâce à des outils et des analyses de données qui redéfinissent le secteur de l'assurance et stimulent la croissance des entreprises. En transformant la distribution de l'assurance-vie vers le numérique, les consommateurs peuvent acheter les produits eux-mêmes dans le confort de leur maison ou facilement par le biais d'un conseiller en sécurité financière. De plus, les conseillers financiers et leurs agences peuvent atteindre de nouveaux publics plus rapidement. Fondamentalement, nous développons une technologie qui apporte une sécurité financière à toutes les personnes, qui qu'ils soient et où qu'ils soient. Rejoignez Breathe Life sur breathelife.com ou sur nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE La Capitale assurance et services financiers

Renseignements: Jean-Pascal Lavoie, Conseiller en relations avec les médias et affaires publiques, 418 747-8053, 418 559-7738

