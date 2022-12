TORONTO, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de l'Ontario, et John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont annoncé un financement conjoint jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour l'agrandissement et la remise en état de la station de métro Bloor-Yonge de la Toronto Transit Commission (TTC).

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, la Ville de Toronto sera en mesure d'agrandir et de remettre en état la station de métro afin d'en améliorer l'efficacité et la capacité, ainsi que de réduire l'entassement et les files d'attente aux heures de pointe. Les travaux consisteront notamment à construire un deuxième quai sur la ligne 2 pour le service en direction est, à agrandir les quais de la ligne 1 en direction nord et sud, à installer de nouveaux ascenseurs, escaliers roulants et escaliers, ainsi qu'à aménager une nouvelle entrée et une nouvelle sortie accessibles sur la rue Bloor Est.

Une fois terminé, ce projet augmentera la capacité et l'accessibilité de la station. Ces améliorations permettront à un plus grand nombre de résidents du Grand Toronto et de Hamilton d'utiliser le transport en commun pour se rendre à leur destination et en revenir, réduiront les embouteillages sur nos routes et aideront la TTC à faire face à la croissance prévue du nombre d'usagers.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« La station Bloor-Yonge abrite l'une des lignes les plus fréquentées d'Amérique du Nord, et elle est un élément important de la routine des gens de toute la région du Grand Toronto et de Hamilton - y compris ma famille. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour Toronto, et elle est essentielle pour assurer la fiabilité du transport en commun pour les usagers qui l'utilisent chaque jour. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada et ministre des Finances

« Alors que le Grand Toronto et de Hamilton continue d'accueillir davantage de nouveaux arrivants, nous devons nous assurer que notre infrastructure de transport en commun suit le rythme de la croissance. Depuis 2015, nous avons fait équipe avec le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Toronto pour faire des investissements historiques dans le transport en commun dans le Grand Toronto et de Hamilton - et avec l'annonce d'aujourd'hui, nous continuons à offrir aux Canadiens un transport en commun moderne et fiable. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le cadre des investissements historiques de notre gouvernement dans le transport en commun dans la région du Grand Toronto, nous fournissons jusqu'à 449,2 millions de dollars pour aider la Ville de Toronto à améliorer l'expérience des navetteurs à la station Bloor-Yonge. L'Ontario a été un ardent défenseur de ce projet et, à mesure que la population de Toronto augmentera, nous continuerons de travailler avec la Ville et le gouvernement fédéral pour offrir un réseau de transport en commun de calibre mondial dans la région du Grand Toronto. »

L'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de l'Ontario

« L'agrandissement de la station Bloor-Yonge est un élément clé de notre plan de développement du transport en commun. Ces travaux visant à accroître la capacité de cet important carrefour de transport en commun ne sont possibles que parce que les trois gouvernements travaillent ensemble pour investir dans la TTC et son avenir. Toronto connaît une croissance rapide et ces investissements sans précédent dans le transport en commun sont nécessaires pour s'assurer que nous disposons d'un réseau de transport en commun fiable, accessible, sûr et moderne, maintenant et à l'avenir. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 500 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Ce montant représente l'engagement officiel du gouvernement du Canada à l'égard du financement annoncé pour la première fois en août 2019. Le gouvernement de l' Ontario investit jusqu'à 449,2 millions de dollars et la Ville de Toronto investit plus de 564 millions de dollars dans le projet.

investit jusqu'à 500 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Ce montant représente l'engagement officiel du gouvernement du à l'égard du financement annoncé pour la première fois en août 2019. Le gouvernement de l' investit jusqu'à 449,2 millions de dollars et la Ville de investit plus de 564 millions de dollars dans le projet. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 9 milliards de dollars dans plus de 1 800 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 9 milliards de dollars dans plus de 1 800 projets d'infrastructure en dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 48,3 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 24,7 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure de transport en commun.

L' Ontario investit 61,6 milliards de dollars sur 10 ans dans le transport en commun. Cela comprend le nouveau plan de transport en commun en métro de l' Ontario pour la région du Grand Toronto, et la transformation du réseau GO Transit en un réseau moderne, fiable et entièrement intégré.

investit 61,6 milliards de dollars sur 10 ans dans le transport en commun. Cela comprend le nouveau plan de transport en commun en métro de l' pour la région du Grand Toronto, et la transformation du réseau GO Transit en un réseau moderne, fiable et entièrement intégré. L' Ontario investit plus de 159 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour appuyer la construction et la remise en état de projets d'infrastructure publique, comme les écoles, les hôpitaux, le transport en commun, les routes, les ponts et l'accès à Internet haute vitesse.

investit plus de 159 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour appuyer la construction et la remise en état de projets d'infrastructure publique, comme les écoles, les hôpitaux, le transport en commun, les routes, les ponts et l'accès à Internet haute vitesse. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

