La Canada Vie apporte des changements à sa gamme de fonds communs de placement Parcours

WINNIPEG, le 24 oct. 2019 /CNW/ - La Canada Vie et Quadrus ont annoncé aujourd'hui un changement de nom et le lancement de nouvelles séries pour les fonds communs de placement Parcours.

Dorénavant, les fonds communs de placement Parcours London Life prendront le nom de fonds communs de placement Parcours Canada Vie. Les objectifs des fonds ou les gestionnaires de placements ne seront pas modifiés.

De plus, la gamme de fonds communs Parcours élargira son offre en ajoutant une série à frais dissociés (QF et QFW) et une série à l'intention des clients à valeur nette élevée (N). Sous réserve de l'approbation réglementaire, ces nouvelles séries seront offertes dès le 28 octobre. Elles offriront un modèle flexible fondé sur les honoraires qui aidera les conseillers à s'adapter à l'évolution des marchés et des besoins des clients.

Les fonds communs de placement Parcours Canada Vie sont gérés par Placements Mackenzie et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Il s'agit de fonds axés sur des catégories d'actif pures qui sont gérés par des gestionnaires de placements institutionnels de calibre mondial. Ils constituent aussi les pierres d'assise de tous les Portefeuilles gérés Constellation de la London Life.

À propos de Quadrus

Les Services d'investissement Quadrus (« Quadrus ») figurent parmi les plus importants courtiers en épargne collective au Canada. Quadrus est une filiale en propriété exclusive de la London Life, qui est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco. Ce groupe comprend La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs canadiens de premier plan qui concentrent leurs efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unis sous la nouvelle marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine destinée aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

Renseignements: Liz Kulyk, Directrice générale, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 926-5012, Media.Relations@canadalife.com