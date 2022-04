La campagne Québec, mon amour : stimuler les voyages au Québec

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Industrie touristique québécoise lance aujourd'hui la campagne Québec, mon amour. Présentant des Québécois.es d'adoption qui nous parlent avec passion des expériences distinctives à vivre ici, cette campagne vise à stimuler la fierté locale et à inciter à choisir le Québec comme destination de vacances et d'escapades estivales. Réalisées en collaboration avec la productrice Caraz et sur la musique enveloppante d'un grand succès des Classels « Ton Amour a changé ma vie » revisité par Ariane Moffatt et Soran, les vidéos de la campagne seront déployées sur différentes plateformes, et sous divers angles, notamment avec des guides d'activités recommandées par chacun.e.s des amoureux.ses. Pour les suivre, les intéressé.e.s pourront se rendre sur le site de Bonjour Québec.

Quatre histoires d'amour pour toucher le cœur des Québécois.es

La campagne Québec, mon amour, sous la marque Bonjour Québec repose sur quatre histoires d'amour nous permettant de comprendre pourquoi le Québec est si exceptionnel comme destination. Parlant avec le cœur, nos grand.e.s amoureux.ses capteront l'attention des voyageurs.euses d'ici et d'ailleurs qui partagent les mêmes intérêts et qui sont avides d'expériences, en révélant leurs préférences, et même en proposant des itinéraires de rêve. Les voici.

Stéphane Modat, est un chef propriétaire français établit ici depuis 20 ans. Il est épris de saveurs boréales et reste ébloui par ce Québec si grand où la nature est omniprésente. Cet épicurien pêcheur est un grand promoteur des saveurs locales et il aime aller à la rencontre des communautés et de la culture autochtone. Faites sa connaissance ici.

Marilou Fauteux est productrice de contenus de sports de haut niveau. Son conjoint, Addison est un cycliste professionnel américain qui s'investit dans le vélo de route et de montagne. Ils adorent partir sur la route et faire des activités de plein air avec leur jeune fils. Une famille inspirante qui pratique les aventures en nature avec bonheur!. Découvrez les ici..

DJ Kid Crayola est une amoureuse du rythme, de l'énergie festive et urbaine que l'on retrouve au Québec. DJ professionnelle d'origine haïtienne, elle est très active dans le milieu des festivals et elle adore se produire partout au Québec où les foules sont incroyablement chaleureuses. C'est ce côté multiculturel, créatif et inclusif qui la fait aimer profondément le Québec. Découvrez sa rayonnante personnalité ici.

Florence Sabatier est une illustratrice française. Son amour du Québec s'exprime à travers ses photos et ses dessins, qu'elle partage sur ses réseaux sociaux. Contemplative, elle aime marcher à son rythme dans les rues de Montréal ou de Québec, prendre un bain de nature dans les parcs environnants, car la nature n'est jamais loin des grands centres urbains. Voyez son univers ici.

Dans leurs yeux et au son de leur voix, on sent le plaisir de témoigner. Ils nous prouvent que le Québec n'a pas fini de nous étonner et de nous émouvoir.

« Le Québec et ses régions touristiques offrent une grande diversité d'expériences distinctives que les Québécois.es n'ont pas fini de découvrir. Ils seront encore nombreux cet été à parcourir nos routes et à (re)tomber en amour avec leur Québec. Ils apprécieront la qualité de nos attraits, de nos activités, de nos hébergements et de nos parcs, qui grâce à notre culture créative, sont parmi les meilleurs au monde. La campagne Québec, mon amour reflète bien cet esprit innovant et rassembleur, mais aussi ce côté humain et généreux de notre accueil.»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La campagne Québec, mon amour nous rend fier d'être Québécois.e et nous permet de réaliser quelles incroyables richesses nous avons ici. Ces témoignages inspirants nous ouvrent de nouveaux horizons et insufflent l'envie de connaître d'autres coins de notre territoire spectaculaire. Prendre des vacances au Québec ou pratiquer le tourisme de proximité, c'est avoir l'assurance d'un voyage réussi, sécuritaire et régénérateur. C'est aussi encourager l'achat local, être solidaire de nos 25 000 entreprises touristiques, et appuyer nos économies régionales. Il n'y a que de bonnes raisons pour profiter de la belle saison et partir sur les routes du Québec »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Repartir sur les routes du Québec : une tendance bénéfique

Le tourisme est une industrie résiliente, qui constitue une importante source de vitalité socioéconomique pour toutes les régions du Québec, avec ses 400 000 emplois non délocalisables et ses 25 000 entreprises. Portant haut les valeurs de notre culture créative et de notre accueil généreux, les acteurs du tourisme québécois ont créé les expériences distinctives qui caractérisent une offre taillée sur mesure pour notre territoire spectaculaire: Aventures nature, Chasse et pêche, Culture et histoire vivante, Routes découverte, Saveurs locales, Villes vibrantes et festivités et Vivre le Saint-Laurent. Une offre riche et dense que ne se lassent pas d'explorer les passionné.e.s invité.e.s à témoigner dans le cadre de la campagne Québec, mon amour.

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

