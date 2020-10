« Même avant la pandémie, les familles et les éducateurs peinaient à trouver les ressources financières nécessaires pour venir en aide aux élèves dyslexiques. Aujourd'hui, leurs problèmes sont amplifiés, et leurs voix se perdent », a déclaré Christine Staley, directrice générale de Dyslexia Canada. « Nous entendons des histoires d'enfants qui prennent du retard et de parents qui se sentent impuissants. Pour de nombreuses familles, l'accès aux ressources éducatives et au soutien dont elles ont besoin est hors de prix et de portée, ce qui entraîne de plus grandes inégalités et de plus grands obstacles à l'apprentissage. »

Au Canada, un enfant sur cinq est aux prises avec la dyslexie. Pour les parents, les éducateurs et les élèves atteints de dyslexie, le passage à l'apprentissage en ligne avec les outils numériques peut conduire à l'inaccessibilité du matériel, à l'élargissement des écarts d'apprentissage et à une plus grande exclusion d'une éducation de qualité.

« Il faut en faire davantage afin que chaque enfant dyslexique au Canada puisse avoir accès aux ressources dont il a besoin pour réussir », a fait remarquer Mme Staley. « Dyslexia Canada s'est engagé à sensibiliser la population et à veiller à ce que les enfants dyslexiques reçoivent le soutien dont ils ont besoin. »

La campagne Mark it Read en octobre

Pour la troisième année consécutive, Mark it Read, présentée par IG Gestion de patrimoine, est une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale pour venir en aide aux 10 à 20 % d'enfants canadiens qui vivent avec la dyslexie. Lancée par Dyslexia Canada et parrainée par IG Gestion de patrimoine, la campagne vise à soutenir les enfants et les familles tout au long de leur parcours éducatif.

La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pour les nombreux enfants qui luttent contre la dyslexie, le stylo rouge de l'enseignant est un rappel constant du manque de sensibilisation et de soutien nécessaires pour qu'ils apprennent à lire, écrire et épeler avec leurs pairs et réussissent à l'école et dans la vie. Dyslexia Canada a pour mission d'établir une législation dans chaque province canadienne afin d'identifier les enfants de manière précoce et de garantir une prise en charge obligatoire dans tout le système éducatif.

« IG Gestion de patrimoine est fière de contribuer à la cause de la dyslexie au Canada en soutenant la campagne "Mark it Read" », a déclaré Damon Murchison, président et directeur général d'IG Gestion de patrimoine. « Ensemble, nous pouvons améliorer l'alphabétisation des jeunes Canadiens et contribuer à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Le soutien à l'éducation réduit les répercussions mentales, sociales et économiques de la dyslexie, ce qui se traduit par une communauté mieux éduquée et plus sûre d'elle sur le plan financier. »

Pour personnifier les défis que ces enfants doivent relever à l'école, la campagne éclairera les bâtiments et les monuments du Canada en rouge tout au long du mois d'octobre, qui est le Mois international de sensibilisation à la dyslexie.

Dyslexia Canada et IG Gestion de patrimoine inviteront les Canadiens à visiter les bâtiments et monuments illuminés, ainsi qu'à partager une photo en utilisant le mot-clic #markitread. Veuillez visiter le site de Dyslexia Canada pour trouver un événement lumineux près de chez vous.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la dyslexie et la campagne Mark it Read, veuillez consulter le site www.markitread.ca et vous inscrire au bulletin d'information. Vous pouvez également vous joindre à la conversation sur les médias sociaux en partageant les images des bâtiments et monuments illuminés à l'aide de #markitread ou en faisant un don sur leur site.

À propos de Dyslexia Canada

Dyslexia Canada est un organisme national sans but lucratif dont la mission est de veiller à ce que chaque enfant dyslexique au Canada bénéficie d'une éducation juste et équitable.

Dyslexia Canada a été fondée en 2016 pour mettre en place un porte-parole et un forum à l'échelle nationale afin de défendre la cause de tous les enfants dyslexiques. En s'associant avec des organisations professionnelles, des experts et des défenseurs de la cause, Dyslexia Canada déploie des efforts pour provoquer un changement à grande échelle en mobilisant et sensibilisant la population et en travaillant à l'adoption d'une législation visant la reconnaissance et le traitement de la dyslexie.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Contacts pour les médias : Alida Alepian, Capital Image, C: [email protected], T: 514-793-9233 ; Sarah Haney, Proof Strategies, C: [email protected], T: 647-460-2029