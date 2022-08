Du 1 er au 30 septembre, plusieurs équipes de nos centres de distribution, magasins corporatifs et affiliés Lowe's, RONA et Réno-Dépôt participeront à la campagne, pour un grand total de 313 établissements.

C'est plus de 242 organismes de bienfaisance, OBNL et écoles publiques qui seront soutenus par cette campagne.

Lowe's Canada bonifiera de 50 % les sommes amassées, jusqu'à concurrence de 2000 $ par établissement.

BOUCHERVILLE, QC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada, s'investit à nouveau avec sa campagne des Héros Lowe's Canada du 1er au 30 septembre. Les clients et partenaires des établissements participants à travers le pays seront alors invités à effectuer des dons pour soutenir la cause locale choisie par les associé(e)s et ainsi contribuer à bâtir des communautés plus fortes.

Cette année, 6 centres de distribution du réseau ainsi que 81 magasins affiliés à RONA se joindront aux magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt pour appuyer un nombre impressionnant de 242 organismes de bienfaisance, OBNL et écoles publiques un peu partout au pays. Au terme de la campagne, Lowe's Canada bonifiera de 50 % les sommes amassées par les 313 équipes participantes, jusqu'à concurrence de 2000 $ par établissement. De plus, certaines équipes ont choisi d'appuyer encore davantage leur cause choisie en participant de manière bénévole à la réalisation d'un projet.

« Chez Lowe's Canada, nous reconnaissons le travail colossal que ces organisations effectuent au niveau local. Nous sommes heureux de les soutenir à notre tour. La campagne des Héros Lowe's Canada a un caractère rassembleur pour les gens de notre réseau, témoignant de leur volonté de faire une différence », explique Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable. « Avec plus de 313 emplacements participants qui offriront leur soutien à 242 organismes à travers le pays, notre réseau est plus mobilisé et uni que jamais. »

