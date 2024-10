Rendre hommage à des personnes et à des organisations du monde entier qui ont une incidence sur la collectivité et font progresser la sensibilisation à la thrombose.

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 9 octobre 2024 /CNW/ - L'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prix mondiaux de sensibilisation à la thrombose pour la campagne de la Journée mondiale de la thrombose (WTD). Le programme de prix reconnu rend hommage à des personnes et à des organisations du monde entier qui font une différence dans la sensibilisation aux caillots sanguins.

Voici les lauréats des prix WTD 2024 :

Représentant des patients de l'année : Carol West ( Canada ) Mention honorable Patient Ambassador of the Year : Arielle Dance (États-Unis)

: ( ) Activité de l'année (catégorie pays à revenu élevé) : Action Alliance Thrombosis (Allemagne)



: Action Alliance Thrombosis (Allemagne) Activité de l'année (catégorie de pays à revenu faible ou intermédiaire) : Société brésilienne de thrombose et d'hémostase (BSTH) (Brésil)

Lauréat du prix Patient Ambassador of the Year 2024

Carol West est nommée ambassadrice des patients de l'année 2024 du WTD, qui reconnaît un membre exceptionnel de la communauté de défense des droits contre la thrombose. Après avoir survécu à un caillot sanguin, Carol voulait aider à défendre les intérêts d'autres patients et survivants.

Carol s'est portée volontaire pour participer à un essai clinique pendant le traitement et, plus tard, on lui a demandé de se joindre au Réseau canadien de recherche sur le thromboembolisme veineux (CanVECTOR), un programme canadien axé sur le patient et axé sur la recherche, la formation et l'application des connaissances liées à la VTE.

Carol est maintenant codirectrice de la plateforme Patient Partners de CanVECTOR et a participé à de nombreux projets de recherche. Elle siège également au comité directeur scientifique de CanVECTOR, qui assure la supervision et le leadership du réseau, appuyant la collaboration entre les patients et les professionnels de la santé.

« Je suis profondément honorée d'avoir été choisie comme ambassadrice des patients de l'année 2024 de WTD, a déclaré Mme Carol. « Je crois fermement à la valeur d'attirer les patients vers les soins et la recherche en thrombose. L'expérience vécue des patients éclaire et inspire la recherche, et il est important de créer un espace significatif où les patients peuvent entendre ce qu'ils ont à apporter."

Gagnants de l'activité de l'année 2024

Pour le prix WTD 2024 Activity of the Year dans la catégorie des pays à revenu élevé, la campagne reconnaît l'Action Alliance Thrombosis (également connue sous le nom d'Aktionsbündnis Thrombose), une alliance de plusieurs organisations basées en Allemagne.

Action Alliance Thrombosis est reconnue pour son organisation d'une expérience éducative immersive en Allemagne mettant en vedette une réplique géante de la thrombose. L'événement, qui s'est tenu dans un centre commercial de Berlin, a créé une expérience immersive facile à comprendre pour éduquer le public sur la thrombose.

« Notre équipe était très heureuse de cette nouvelle, a déclaré le professeur Rupert Bauersachs, scientifique en chef d'Action Alliance Thrombosis. Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce prix, qui est une motivation à élargir davantage nos activités et notre programme de sensibilisation en matière d'EVP. »

La campagne a également désigné la Société brésilienne de thrombose et d'hémostose (BSTH) comme lauréate du prix de l'activité de l'année 2024 dans la catégorie des pays à revenu faible ou intermédiaire, qui est déterminé par la classification de la Banque mondiale.

Le BSTH a organisé une campagne multicanal pour WTD à travers le Brésil avec plus d'un million d'impressions. Parmi ses nombreuses activités, mentionnons des programmes publics et des illuminations sur des monuments publics, y compris la célèbre statue du Christ Rédempteur. Elle a également organisé plusieurs webinaires éducatifs et des collaborations publiques avec des influenceurs sociaux.

« Nous sommes profondément honorés de recevoir le prix WTD 2024 Activity of the Year, a déclaré la présidente de BSTH, Joyce Maria Annichino. Cette reconnaissance nous inspire à poursuivre notre engagement à sensibiliser et à éduquer le public au sujet de la thrombose. « Nous croyons qu'en collaboration avec l'ISTH, nous pouvons avoir une incidence importante sur la prévention de la thrombose et améliorer la vie à l'échelle mondiale. »

Tous les lauréats ont été sélectionnés à la suite d'un examen rigoureux. Les lauréats finaux ont été sélectionnés par des membres du comité n'ayant aucune affiliation avec les candidats.

