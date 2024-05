La campagne, cofinancée par l'Union européenne, continuera de promouvoir les vins des Abruzzes en Italie, les vins blancs de Bordeaux en France, ainsi que les kiwis de son nouveau partenaire, l'Association des coopératives agricoles d'Imathia en Grèce, pendant trois années supplémentaires.

MONTRÉAL, 10 mai 2024 /CNW/ - La campagne Charming Taste of Europe, lancée en 2021, est heureuse d'annoncer son retour sur les marchés américain et canadien pour sa deuxième édition. D'une durée de trois ans, elle permettra de mieux faire connaître les mérites et les normes de qualité de certains vins et fruits frais européens grâce à de nombreuses activités promotionnelles.

Charming Taste of Europe est promu par le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, le Consortium des vins blancs de Bordeaux et son nouveau partenaire, l'Association des coopératives agricoles d'Imathia, la huitième plus grande organisation de producteurs de fruits en Grèce, dont le principal produit est le kiwi.

Dans le cadre de la campagne, le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, le Consortium des vins blancs de Bordeaux et l'Association des coopératives agricoles d'Imathia participeront au SIAL Canada. Cet événement, qui aura lieu du 15 au 17 mai 2024 à Montréal, mettra en vedette des kiwis, une sélection de vins des Abruzzes et des vins de Bordeaux de la récolte tardive au kiosque 5517.9 au niveau 5.

SIAL Canada est non seulement le point de rencontre de l'industrie agroalimentaire canadienne, mais aussi la porte d'entrée privilégiée vers les marchés américains et internationaux. Le salon est le seul événement de ce genre au Canada, réunissant plus de 1 000 exposants nationaux et internationaux de 44 pays, accueillant plus de 21 000 visiteurs professionnels du Canada, des États-Unis et de 77 autres pays. SIAL Canada est le seul salon professionnel national à offrir une gamme complète de produits alimentaires sous un même toit. Il répond aux besoins des secteurs de la vente au détail, des services alimentaires et de la transformation des aliments. Les participants du SIAL Canada auront l'occasion de déguster une grande variété d'aliments et de boissons provenant de pays du monde entier, notamment ceux qui tirent parti des Abruzzes, de Bordeaux et de la Grèce.

Le goût charmant de l'Europe vise à éduquer les participants sur la beauté des régions bordelaises et abruzzes en attirant l'attention sur leur riche histoire et leurs excellents vins par l'intermédiaire de professionnels du vin instruits.

L'Europe, un lieu au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de la plus haute qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui présente des spécialités exquises aux États-Unis et au Canada, comme les vins italiens et français, et les kiwis frais de la Grèce, mettant en valeur le charme, la beauté, la culture, l'histoire, l'art, le patrimoine et les goûts incomparables de l'Europe.

La mission de Charming Taste of Europe, cofinancée par l'Union européenne, est d'accroître la sensibilisation aux mérites et aux normes de qualité de certains vins et fruits frais européens grâce à des activités promotionnelles sur les marchés concurrentiels des États-Unis et du Canada. Charming Taste of Europe est promu par le Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, l'Association des coopératives agricoles d'Imathia et l'Union des vins sucrés de Bordeaux. Ces produits agricoles européens, reconnus mondialement pour leurs qualités exceptionnelles, continueront d'être promus au moyen d'initiatives et d'événements destinés aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels du commerce. Pour en savoir plus, visitez charmingtasteofeurope.eu

